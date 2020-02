Zemřel americký herec Kirk Douglas. Bylo mu 103 let

Ve věku 103 let zemřel americký herec, producent a režisér Kirk Douglas. Časopisu People to potvrdil jeho syn, rovněž herec, Michael Douglas. Ačkoli do první hollywoodské herecké ligy patřil Kirk Douglas zejména ve 40. až 60. letech minulého století, na filmovém plátně se objevoval ještě před několika lety.

Americký herec Kirk Douglas. | Foto: ČTK

"S obrovským zármutkem spolu se svými bratry oznamuji, že nás dnes ve věku 103 let opustil Kirk Douglas," uvedl Michael Douglas. Kirk Douglas se narodil jako Issur Danielovitch (rusky Iser Danijelovič) v Amsterdamu ve státě New York do rodiny chudých židovských přistěhovalců z oblasti nynějšího Běloruska. Od mládí se věnoval divadlu, boxu a řecko-římskému zápasu. Absolvoval také hereckou průpravu na Americké akademii dramatických umění v New Yorku a v roce 1941 se objevil poprvé na Broadwayi. U filmu debutoval v roce 1946. Douglas na sebe výrazně upozornil v roce 1949 hlavní rolí boxera v dramatu Šampion, za niž byl poprvé nominován na Oscara. Další dvě nominace na tuto cenu mu vynesly role ve filmech Město iluzí (1952) a Žízeň po životě (1956). Prestižní ceny se však dočkal až v roce 1995 za celoživotní dílo. Jednou z nejslavnějších Douglasových rolí je vůdce vzbouřených otroků Spartakus ve slavném stejnojmenném snímku z roku 1960. Herec byl dvakrát ženatý. Jeden z jeho čtyř synů, Michael, tvoří s manželkou Catherine Zeta-Jonesovou prominentní hollywoodský pár.

Autor: ČTK