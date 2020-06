56 titulů míří z Cannes do světových kin. Filmaři, hvězdy a diváci se sice kvůli pandemii letos v květnu na proslulé La Croisette nepotkali, vedení prestižní přehlídky je ale nechce o filmové zážitky ochudit.

Dánský snímek Druk | Foto: Archiv

Ačkoli filmový trh proběhne v náhradním termínu od 22. do 26. června online, hutná filmová kolekce sdružená pod názvem Official Selection (Oficiální výběr) je určena výhradně pro kina. Oznámili to včera večer v Paříži pořadatelé festivalu v čele s Thierrym Frémauxem a Pierrem Lescurem s tím, že Cannes chce i nadále podporovat zejména kina.