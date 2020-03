Přeložené filmové premiéry, pozastavená natáčení, ztráty ve stovkách miliónů korun pro desítky filmových společností a tisíce lidí. Koronavirus si vybírá svou daň. Podle zástupců Asociace producentů v audiovizi, která sdružuje přes 100 firem, čeká Českou republiku pokles filmové výroby přibližně o 75 procent do konce roku.

Orlando Bloom ve snímku Carnival row, který se natáčí v Česku. | Foto: Deník

Investice do výroby audiovizuálních děl na území ČR směřují pouze ze čtyřiceti procent do filmových profesí, šedesát procent putuje do nefilmových odvětví.