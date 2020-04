„Divnej pocit exhibovat ve vlastní kuchyni. A divná doba k pokusům o zábavu,“ přiznal Tom Hanks, jenž o víkendu vystoupil v oblíbené televizní talk show Saturday Night Live, kterou NBC nyní vysílá online. „Pěkně s námi zatočil. Všichni jsme totálně vypadli ze svého jízdního řádu,“ dodal na adresu koronaviru herec, který se nakazil s manželkou Ritou v březnu a oba zůstávají ve svém domě v karanténě. Odtud se také točil jeho vstup do pořadu, přičemž členové štábu i muzikanti pracovali sólo, každý ze svého domova.

„Nicméně musíme se pokoušet jet dál, i když nemůžeme být společně,“ prohlásil oscarový herec, jenž si navzdory kuchyňským hrníčkům a kávovaru v pozadí oblékl sako a kravatu od manželky a začal v duchu pořadu odpovídat na otázky „diváků“, které - vždy v jiném kostýmu a líčení - kladl v šikovném sestřihu sám sobě. „Co si o tom celém myslím? No prostě to musíme vydržet. Takže se chraňte a zůstaňte v bezpečí,“ pravil v jedné z odpovědí. Závěrem dodal: „A ještě něco. Díky všem, kteří dnes pečují o naše zdraví i minimální servis: zdravotníkům, kurýrům, prodavačům a dalším statečným v první linii.“

Nejlepší narozeniny života

Herečka Glen Close, kterou známe z filmů Noviny, 102 dalmatinů nebo Stepfordské paničky, prchla z New Yorku do rodného cihlového domu v Montaně. Vedlejší vchod do dvojdomku patří její sestře, s níž večer sledovala filmy, největším zážitkem prý byl Lawrence z Arábie. Poté, co jí ale byla diagnostikována nákaza koronavirem, vedou oddělené domácnosti. „Jsem introvert, takže mi samota nijak nevadí,“ řekla herečka časopisu Hollywood Reporter. Jediným jejím společníkem je prý pes, havanaský bišonek jménem Pipe. „Ráno cvičím, venčím Pipa, pak dlouho čtu. Po mé matce tu zůstala neuvěřitelná knihovna! Vybírám si podle nálady. A stejně jako ona musím mít u každého křesla v domě nějakou knihu. Nebo dvě.“

Nedávno dočetla publikaci dvou reportérů z Washington Post Very Stable Genius: Donald J. Trump’s Testing of America, ohlédnutí za prvními třemi roky Trumpovy vlády. „Mimořádně užitečné, dojde vám, v jakém marasmu dnes Amerika je a proč jsme tak vyčerpaní a nervózní,“ soudí Glen. „V patře čtu Larsonovu knihu Báječný i odporný – o Churchillovi, v přízemí mám Rok opice od zpěvačky Patti Smith, kterou si vychutnávám po kouskách. Skoro jako meditaci.“

Herečka se angažuje ve výzvě Bring Change to Mind (Změň svou mysl), jež má vést lidi v době ohrožení k zodpovědnosti a pozitivní komunikaci. Chybí jí práce, ale kvituje fakt, že neřeší tradiční dilema – kolik času věnovat herectví a kolik soukromí. V březnu díky tomu oslavila narozeniny v úzkém kruhu rodiny. „Byly nejlepší v mém životě,“ prohlašuje.

„Vždycky jsem slavila v New Yorku, kde žiju - jen s dcerou, nevídala jsem širší rodinu. Tentokrát jsme se sešli v Montaně, mé dvě sestry, bratr a já. Bylo to úžasné! Nepamatuji si, kdy se tohle povedlo. Sestra Jessie objednala největší dort, jaký jsem kdy viděla. Naštěstí jsme ho ale nesnědli celý, to bychom asi praskli,“ směje se.

V Hollywoodu máme kliku

Nad věcí je i Jane Fonda. „Nenudím se. Pořád něco dělám, je to můj život,“ řekla pro Hollywood Reporter někdejší blonďatá hvězda filmů Barbarella a Koně se také střílejí, kterou teď můžeme vídat ve vtipném ženském seriálu Netflixu Grace a Frankie. „Ráno mířím v roušce, rukavicích a páscích do tělocvičny, sportuju, pak mám různá internetová setkání přes Zoom, píšu články a blogy pro média, čtu a pracuji na projektu Fire Drill Fridays na záchranu planety,“ vypočítává herečka, jež si i ve dvaaosmdesáti uchovává vitalitu.

Denní režim se jí příliš nezměnil, chybí jí ale kultura a kontakt s bližními. „Nemohu vídat svého vnuka Lea a přátele, které mám ráda. Schází mi kina a možnost užít si film spolu s lidmi. A nevím, kdy to půjde,“ mrzí herečku. Naštěstí má denní náplň dosti intenzívní. „Obrací se na mě spousta lidí. Posílám různé žádosti o finanční podpory, pracovní tipy, kontakty, přesvědčuji přátele, aby dělali totéž. Je třeba pomáhat lidem, které krize postihla nejvíce. Tady v Kalifornii, v tomhle našem hollywoodském byznysu, vedeme požehnané, zajištěné životy. Každý to ale tak nemá. A právě na ty ostatní je třeba teď myslet.“