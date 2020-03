Jamese Bonda dohnal koronavirus. Premiéra se odkládá na podzim

Na novou bondovku si počkáme. Namísto dubnové premiéry se odehraje až v listopadu. Oznámili to včera na Twitteru její producenti a zástupci MGM a Universalu. „Po pečlivé úvaze a vyhodnocení celkové situace na filmovém trhu se premiéra filmu No Time To Die odkládá na listopad,“ píší Michael G. Wilson a Barbara Broccoli ve svém komuniké. Ve Velké Británii by se měla poprvé představit 12. listopadu, světová premiéra je plánována na 25. listopad.

Daniel Craig jako agent 007 James Bond ve filmu Spectre | Foto: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures