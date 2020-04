Možná jste už o ní slyšeli. Koruna (Crown) patří k vlajkovým lodím Netflixu, stala se diváckým hitem a po zásluze získala i chválu kritiků a Zlatý glóbus za nejlepší drama.

Na internetové televizi najdete britský seriál už ve třech řadách. V pečlivě a atraktivně napsaném i natočeném projektu autoři zachycují život britské monarchie od dětských krůčků Alžběty II. přes sňatek s princem Philipem až po její letitou suverénní vládu. Seriál bodoval i u královské rodiny. Hlavní režisér a spoluautor Peter Morgan se měl kde učit: je totiž exmanželem dcery Karla Schwarzenberga Anny Caroline.

Drama na královské půdě

S mimořádným citem pro detaily a kolorit doby nabízejí tvůrci skvěle rozehranou partii figur v čele s noblesní dámou Alžbětou II. Jakkoli by se mohlo zdát, že královská půda neskýtá se svým přísným protokolem mnoho prostoru pro drama, opak je pravdou.

Ať je to vzpomínka na prosincové dny roku 1952, kdy vlivem hustého smogu zemřelo v Londýně 12 tisíc obyvatel, úsměvné měření sil mezi dosluhujícím Winstonem Churchillem a mladičkou královnou či Alžbětina kurážná prezentace nové, moderní monarchie. A zejména stupňující se neřešitelný konflikt mezi břemenem koruny a privátními vztahy.

Vše je tu podrobeno řádu, neboť „v maličkostech odchylek je začátek rozkladu“. Je to úctyhodná podívaná s brilantními dialogy a precizním obsazením, jemuž dominují Claire Foy a v pozdějším období Olivia Colman jako Alžběta a John Lithgow v roli Churchilla.

Úskalí umělé inteligence

Na obrazovkách HBO stojí za pozornost návrat populárního seriálu, jehož dosavadní dvě řady získaly nominace na čtyři Zlaté glóby. Westworld 3. Temná odysea, inspirovaná stejnojmenným filmem z roku 1973 z dílny Michaela Crichtona, uvádí diváky do světa, v němž lze splnit každou touhu ať už ušlechtilou, či zvrhlou. Očima robotických bytostí s lidskou podobou nahlížejí tvůrci podstatu lidství a zkoumají meze věcí i času, s nimiž lze manipulovat.

Seriál je jedinečný po výtvarné stránce, jež se odráží zejména v rafinovaně zbudovaném areálu. Ten otevírá postavám i divákům přitažlivý prostor, kde se každý může stát tím, kým toužil být. Bez pravidel, zákonů a trestů…

Třetí řada výpravné sci-fi vznikla znovu pod režijní taktovkou Jonathana Nolana, bratra slavnějšího filmaře Christophera Nolana. V plejádě známých tváří poznáváme Evan Rachel Woodovou, Jeffreyho Wrighta, Eda Harrise či Thandii Newtonovou.

A do třetice český seriál. Na obrazovce České televize nedávno skončil, je ovšem dosud k vidění na ivysílání. Pokud jste dosud neměli tu čest, nenechte si jej ujít v kontextu domácí seriálové tvorby je to nevídaný kus. Jmenuje se Zrádci a stojí za ním Viktor Tauš, jenž po Vodníkovi opět dokazuje, že v něm má česká produkce zajímavou, kreativní osobnost.

Neveselá podívaná

Zrádci vyprávějí o nekonečném boji policie s drogovou mafií, a to s takovými detaily z jejího zákulisí, o jakých jsme ani netušili. Seriál vznikl podle námětu Jiřího Vacka, jednoho ze zakladatelů Národní protidrogové centrály, který zatraceně dobře ví, o čem vypráví. Podobně jako Tauš, jenž má za sebou drogovou zkušenost. Nejde ale jen o to, co, ale také, jak vypráví.

Diváka zručně vtahuje (mimo jiné pomocí komentáře jednoho z hrdinů, obracejícího se v určitých chvílích přímo do kamery) do záludného světa, jenž místy nabývá přízračných rozměrů a ve kterém je člověku čím dál více úzko.

Zlí kluci z dobrých rodin

Kvůli šálivé touze po rychlém přepychu se tu překračují morální hranice s takovou samozřejmostí a absencí citu, že je to až k nevíře. Je to o to horší, že nejde o outsidery z periferie či rozené grázly, nýbrž o synáčky z dobrých rodin. Chladnokrevnost česko-vietnamské mafie, sahající i do vysokých diplomatických kruhů, a důmyslný systém jejího obchodu odhaluje rozklad společenských pravidel i rodinných vztahů.

Pozoruhodná je práce s kulisami, jež symbolicky odrážejí vnitřní stav některých hrdinů. Herecky zde na sebe vedle Lenky Krobotové či Igora Bareše upozornili zejména mladí „dealeři“ Cyril Dobrý a Miloslav Pecháček.