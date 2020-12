Britský ministr kultury Oliver Dowden hodlá požádat společnost Netflix, aby u svého seriálu Koruna (The Crown) zřetelně uvedla informaci, že se jedná o fikci. Mladá generace by se jinak podle ministra mohla mylně domnívat, že příběh britské královské rodiny zobrazený v seriálu odpovídá skutečnosti, napsala britská média.

Herečka Olivia Colmanová v roli královny Alžběty II. v seriálu Koruna (The Crown) | Foto: ČTK / ČTK

"Je to hezky zpracovaná fikce, stejně jako u jiných televizních produkcí by měl Netflix velmi jasně na začátku sdělit, že to není víc než to," uvedl ministr Dowden v rozhovoru s listem Mail on Sunday.