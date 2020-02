Není žádným tajemstvím, že kdo je nejvíce vidět a budí emoce, má u amerických akademiků šanci. Platí to i o festivalové účasti, zejména na Sundance, který se koná před oscarovým kláním. Komu nakonec dají akademici svůj hlas, se dozvíme už z neděle na pondělí. Zkusme si trochu zatipovat.

Esa ve hře

Zatímco Zlaté glóby zase tak velkou předzvěstí nejsou, mnohé naopak v posledních letech napovídají ceny asociace producentů a režisérů, jež Oscarům předcházejí. Letos se na pódiích obou profesních soutěží v Los Angeles opakovala u hlavních kategorií jména 1917, Parazit, Sam Mendes, Renée Zellweger, Joaquin Phoenix či Brad Pitt.

Zatímco ještě před pár měsíci byly favority opusy jako Irčan, Joker, Manželská historie či Le Mans, teď už je takřka jasné, že Oscar čeká na nenápadného outsidera, válečný film 1917.

Déjà vu

Po Zlatých glóbech vyhrál ceny producentů i režisérů a bodoval i jeho tvůrce Sam Mendes, kterému asociace režisérů udělila navrch cenu za celoživotní přínos filmu. Pro britského filmaře to asi bylo tak trochu déjà vu – před dvaceti lety totiž na stejných cenách triumfoval jeho nestárnoucí debut Americká krása.

Během uplynulých let se vítěz cen režijního cechu mimochodem lišil od oscarového pouze jednou. A sice v roce 2013, kdy režiséři ocenili Argo Bena Afflecka, zatímco Oscara vyhrál Pí a jeho život Anga Lee. Lze do jisté míry předpokládat, že si Mendes dojde i pro sošku za režii.

Fenomén Parazit

Ze hry ale nemusí být ani Parazit, Tenkrát v Hollywoodu nebo Králíček Jojo. Pro Tarantina by to bylo milé zadostiučinění, Oscary má dva, ale jen za scénář k filmům Pulp Fiction: Historky z podsvětí a Nespoutaný Django. Parazit to ostatně má – vzhledem k cenám, které už posbíral – patrně také v kapse. Minimálně za nejlepší cizojazyčný snímek. A nejspíš nezůstane jen u toho.

Téměř jistého Oscara mají i Renée Zellweger za Judy a Joaquin Phoenix s Jokerem – ze stejných důvodů.

Šance pro Dceru

Marhoulovo Nabarvené ptáče se probojovalo jen do širších nominací, velkou šanci přivézt po letech domů prestižní sošku má ale krátký film Darji Kaščejevy Dcera. Film má za sebou úspěšnou pouť americkými kiny a festivalové ceny, naposledy ze Sundance. Během oscarového oběda prý někteří akademici Darje přiznali, že u jejího loutkového snímku o dívence domáhající se tátovy pozornosti plakali. Tohle se v daných kruzích počítá… Tak držme Dceři i její autorce palce.