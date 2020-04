V současné době za sebou má více než 50 odehraných vystoupení, někdy až na 16 různých místech v jeden den. Zapojilo se přes šedesát účinkujících, mezi kterými jsou i mnohá zvučná jména. Umělci tak děkují svým divákům za léta přízně a zároveň vracejí do hry nezaměnitelné pouto mezi divákem a vystupujícím, na kterém jsou jak existencionálně i emočně závislí.

Company teď vyzývá i další umělce z ostatních krajů, aby se samostatně vydali roznášet radost divákům. Odkazují na Manifest, který má povzbudit i další divadla, aby v souladu s aktuálními opatřeními vyšla do ulic dokázat lidem, že si jich váží a jsou tu pro ně i v nelehkých časech.

„V současné době se do iniciativy zapojili i kamarádi a kolegové v Brně a Ostravě. Cirk La Putyka je rád, když si #kulturunezastavis vezmou za své také v ostatních městech i za jejich hranicemi,“ říká k tomu principá Rostislav Novák ml. Divadelníci jsou plni silných dojmů, které plynou z ovací a upřímné vděčnosti.

„Na včerejším vystoupení byla starší paní, která je většinou proti všemu, co se kolem děje a vypadalo to, že to tak bude i při našem vystoupení ‚Co tady budete dělat? Koncert? A čeho? Tak to NE!‘, říkala. A pak byla nadšená jak malá! Všichni tam tleskali, ptali se, co jsme za divadlo, prý jsme dostali dokonce dárky,“ komentuje reakce jedna z vystupujících, Anna. Všichni umělci jsou anonymní, mívají kromě roušek i masky přes celý obličej. „Nevnímejte, kdo konkrétně zpívá, hraje nebo žongluje, ale podstatu a čistotu toho, co se odehrává pod vašimi okny. Třeba je to zrovna váš oblíbený zpěvák nebo herec,“ říká Rostislav Novák.