Otevře ho večer v pražském Světozoru charismatický pár, herečka Marta Nieto a režisér Rodrigo Sorogoyen. Představí film Matka o ženě hledající ztraceného syna, který vynesl herečce na loňském benátském festivalu Cenu Orizzonti za nejlepší ženský výkon v hlavní roli.

Dramaturgové přehlídky nabídnou ve čtyřech tematických sekcích to nejaktuálnější ze současného španělského a latinskoamerického filmu. V programu je mimo jiné k vidění netradiční pohled na mága Luise Buñuela originální animovaný dokument rekonstruující natáčení režisérova filmu Země bez chleba (1933), filmy uznávaného guatemalského režiséra Jayra Bustamenteho i řadou cen ověnčená Almodóvarova zpověď Bolest a sláva.

Něco pro fajnšmekry

Ve výběru je i slibný debut Aritze Morena Výhody cestování vlakem absurdní komedie o setkání psychiatra a manželky jeho pacienta při společné cestě vlakem či kuriózní krimi 70 binládinů. Titul neodkazuje k boji s terorismem, ale k ironickému pojmenování pětiseteurové bankovky. Do světa sex chatu nahlíží film Dvakrát tolik a patnáct navrch o vztahu ženy středního věku a teenagera, kteří se poznali na seznamce.

Pro fajnšmekry La Película letos poprvé připravila výběr z nezávislého filmu.

Pražská část přehlídky se koná od 18. do 23. února, poté uvidí vybraný filmový program od 24. do 26. února diváci v brněnském kině Scala, od 25. do 27. února se přesune do ostravského Kina Art. Dvoudenní přehlídka v Biu Central v Hradci Králové o den později festivalové ozvěny zakončí.