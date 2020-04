Plánovaných šest epizod rozehrává na pozadí nouzového stavu příběhy obyvatel menšího českého činžáku. Hrdiny jsou teenager Franta, jehož rodiče se nestihli vrátit ze zahraničí, senior Libor, který je po letech odkázán sám na sebe (to když jeho žena uvízne mimo město), a mladí manželé Petr a Anna, pro něž je zákaz vycházení rozhodující zkouškou jejich vztahu.

Jaké budou jejich osudy, zatím nevědí ani scenáristé. Existuje totiž pouze scénář k prvnímu dílu. A protože karanténa zasahuje do vztahů mnoha rodin a seriál si klade za cíl reflektovat aktuální stav společnosti, vyzývají tvůrci diváky, aby se o zážitky z izolace podělili. Sdílet je mohou na webu ceskatelevize.cz/laskavcasekorony.

Vzhledem k aktuálním nařízením je klasická příprava seriálu nemožná. Natáčení musí probíhat tak, aby nikdo ze štábu nebyl ohrožen. Na place tedy budou přítomni pouze herci a robotické kamery, počet členů štábu bude minimální. Scénáře i organizace filmování vznikají během telekonferencí. Představitelé jednotlivých rolí nebudou mít roušky. Ztvární je reální životní partneři, kteří spolu sdílejí i v civilním životě domácnost, nebo herci, mezi kterými bude při natáčení bariéra, například dveře.

„Reflektovat nastalou situaci formou sitkomu mi přijde jako velmi zajímavý nápad,“ říká herec Petr Vršek, jenž si v seriálu zahraje s partnerkou Zitou Morávkovou. „Karanténa nabízí spoustu originálních momentů. A myslím si, že jestli se dokážeme zasmát i v této těžké době, naučíme se jí i lépe čelit.“

Pro radost i pro zdraví

Vršek, toho času člen pražského Studia Ypsilon, je divákům známý ze seriálů Svět pod hlavou, Dáma a Král či Rédl nebo z filmu Balada o pilotovi. „Z nabídky točit Lásku v čase korony jsem měl velkou radost, a to jsem vlastně ještě nečetl scénář,“ přiznává. „Všechno se děje za pochodu. V době, kdy mi ze dne na den skončila práce v Ypsilonce i v Dejvickém divadle, to je něco, co by mohlo zachránit i mé duševní zdraví.“

V dalších rolích se objeví Jiří Hána, Zdeněk Maryška, Milena Steinmasslová, Iva Pazderková, Jakub Nemčok, Sára Korbelová a Filip František Červenka. Samotné natáčení začne 14. dubna ve Vokovicích, na obrazovkách ČT1 se první díl objeví 27. dubna deset minut po 21. hodině.