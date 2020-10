Ve filmu scenáristy Tomáše Vávry se podobně jako v seriálu objeví například Jakub Prachař jako Laviho agent Jarda, Jiří Ployhar jako trenér Žloutek nebo Ondřej Pavelka v roli předsedy klubu Krále. Nebude chybět ani řada sportovních hvězd včetně fotbalisty Tomáše Rosického.

"Postavy, které znáte ze seriálu, jako je Lavi, Žloutek nebo moje postava, v příběhu zůstaly. A zůstal tam hlavní charakter Laviho, jehož pohled na fotbal je pro film nejdůležitější. Jinak vznikl svébytný scénář," řekl Ondřej Pavelka, který se do role fotbalového nadšence nemusel nijak nutit. "Fotbal jsem v mládí na klubové úrovni hrál, a navíc jsem vášnivý slávista," dodal.

Na hřišti nyní druholigového Slavoje Vyšehrad se dnes natáčely scény z utkání s Viktorií Žižkov. Nechyběli komparzisté v roli fanoušků Slavoje, zahráli si i fotbalisté Vyšehradu. Před vchodem na stadion poutalo pozornost žluté ferrari s poznávací značkou LAVI JL10.

Lavi roste spolu s námi

"Lavi je pořád stejný dement, ale snaží se být lepší na té fotbalové úrovni. A to se mu daří. Film Vyšehrad je dospělejší, nejsou to už jen krátké skeče jako v seriálu," řekl Štáfek, který se v tomto projektu postavil i za kameru jako režisér spolu s Martinem Koppem.

Část producentské role Štáfek přesunul na svoje kolegy producenty Ctibora Poubu a Jana Kallistu. "Vyšehrad je fenomén a pro všechny tvůrce je to totální srdcová záležitost. A protože všichni trochu dorostli, jsou moudřejší a dospělejší, tak jsme si řekli, že by Vyšehradu slušelo filmové plátno. Velikostně je pro Laviho tak akorát. Chtěli bychom tuhle velkolepou podívanou ukázat lidem hlavně v kině. Když už Lavi znovu ožije, tak ať je to s plnou parádou," sdělil Pouba.

Seriál Vyšehrad vysílala internetové televize Obbod TV. Tvůrce údajně inspirovala řada fotbalistů s kázeňskými problémy - Mario Balotelli, David Limberský, Martin Fenin či Milan Petržela. Uživatelé Česko - Slovenské filmové databáze ocenili prvních deset dílů seriálu Vyšehrad nadprůměrnými 79 procenty.

"Ve filmu zachováváme všechno, co si diváci v seriálu oblíbili. Vyprávíme ale více filmový příběh, mapujeme Laviho snahu dostat se dál a výš, a zároveň nahlížíme hlouběji i do jeho rodinného života, ve kterém se objeví například i dítě. Zkrátka Lavi roste spolu s námi všemi," podotkl producent Pouba.