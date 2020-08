Akreditaci „Off program”, která zpřístupnila odborný a doprovodný program festivalu a letní kina (nejen) místním, využilo z celkového počtu akreditovaných 1700 návštěvníků. Všechna festivalová místa vč. venkovních prostorů měla maximální kapacitu do 500 osob.

Asociace českých filmových klubů - hlavní pořadatel Letní filmové školy - udělila své tradiční výroční ceny: Vladimíru Körnerovi, Andrzeji Wajdovi (in memoriam) a Krystyně Zachwatowicz-Wajdové, Hanně Schygullové a Radku Pernicovi.

Jako každým rokem vybrali diváci v rámci sekce LFŠ uvádí svůj film určený pro kina, kterým se letos stal pozoruhodný norský dokument Malířka a zloděj. Asociace jej vyšle do kin na začátku roku 2021.

Filmová škola představila od 7. do 12. srpna program rozdělený do tří hlavních bloků Historie, Současnost, Česko/Slovensko.

Světová premiéra

Proběhlo celkem 161 projekcí a 44 akcí odborného programu včetně tří lekcí filmu, šesti divadelních představení, pěti koncertů a osmi výstav. Hosty přehlídky letos byli Vladimír Körner, Tuvia Tenenbom, Rafał Syska, Bohdan Karásek, Anna Geislerová a dalších 200 osobností. Festival otevřela festivalová premiéra filmu Havel, finále patřilo světové premiéře filmu Krajina ve stínu.

„Je mi velkou ctí na konci 46. Letní filmové školy konstatovat, že nejen proběhla, ale díky našim návštěvníkům proběhla i úspěšně a bezpečně. Znovu se mi potvrdilo, že pořádáme festival pro inteligentní, vnímavé a odpovědné diváky, kteří přemýšlejí nejen o filmu, ale i o světě kolem sebe. Je to pro nás radost, ale i závazek do budoucna, závazek, který se budeme snažit naplnit v programu všech dalších ročníků Filmovky, které ještě přijdou,” shrnula přehlídku Iva Hejlíčková, programová ředitelka.