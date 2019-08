Problematický provoz potvrdil Michal Klejdus z kulturního centra v Miroslavi na Znojemsku. „Je jediné štěstí, že letní kino provozuje město. Má dost peněz na to, aby mu ztrátovost podniku nevadila. Letos je návštěvnost kvůli počasí ještě daleko horší než loni,“ přiblížil.

Městu patří i letní kino v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku. Zkušenosti tam mají lepší. „Provoz by se nám pravděpodobně vyplatil. Letos jsme však do jeho vybavení investovali dvě stě tisíc korun. Běžně obě ivanovická kina, letní i normální, dotujeme ročně dohromady částkou přes 250 tisíc,“ nastínil starosta Vlastislav Drobílek.

Služba veřejnosti

Jako službu lidem bere provoz letního kina provozovatelka Cyklosféry v Břeclavi Leona Šebestíková. „Bereme to jako službu veřejnosti. Nejde nám o zisk. Snažíme se lidem ukazovat nízkorozpočtové filmy. Ne hollywoodské. Lidé si donesou deky a dají nám dobrovolné vstupné. Přistupujeme k tomu jinak a netradičně,“ uvedla.

Kino v Cyklosféře se liší i návštěvníky. Zatímco podle správců chodí do většiny letních kin v kraji lidé všeho věku, v Břeclavi především ti mladší a středního věku. „Je to osvěta. Už jsme tu pět let, stále se nám daří a chceme v tom pokračovat,“ doplnila Šebestíková.

Podle ivanovického starosty Drobílka letní kino přitahuje lidi v závislosti na tom, o jaký film se jedná. „Většinou přijíždí z jiných částí kraje, potažmo republiky. Chceme to takto udržet, i když nás to stojí nějaké peníze,“ upřesnil.

Také letní kina se potýkají s konkurencí, kterou je stahování filmů. „Do letního kina chodím každý rok alespoň dvakrát. Chodit do kina i v době stahování má smysl, ale záleží na konkrétních případech. Pokud je to nějaký film na který se těším tolik, že se mi nechce čekat, tak zajdu přímo do kina. Jinak si ale počkám, než se film dostane na internet a stáhnu si ho,“ přiznal Dominik Skála z Letonic na Vyškovsku.

Pomáhají sponzoři

Podle majitele kina ve Strážnici na Hodonínsku Matěje Zicháčka ovšem internet až takový problém není. „Nemyslím, že stahování filmů z internetu má na návštěvnost velký vliv, protože lidi vždy chodili a budou chodit hlavně kvůli atmosféře,“ je přesvědčený.

Dodal, že se jeho kinu daří prozatím hlavně díky sponzorům. „Také díky tomu, že jsme poblíž kempu. Chodí k nám z něj mnoho lidí,“ konstatoval.

