Vzít si repelent, deku, vyčkat na soumrak a poté usednout do lavic pod širým nebem k trháku posledních měsíců či letité klasice. Letní kino láká stále více návštěvníků, kteří si pochvalují jeho unikátní atmosféru a komorní prostředí.

V minulých letech se promítalo třeba na březích řeky Ostravice, v automobilech na vítkovické autoburze či nově třeba v obnoveném letním kině Amfi v Porubě. Také letos mohou zájemci o filmové večery „pod širákem“ využívat osvědčené lokality. Promítá se sice už od začátku května, až nyní ale někteří lidé začínají o letním kině přemýšlet.

„Jako učitelka jsem na to dosud neměla pomyšlení. Písemky, klasifikace… Třeba Bohemian Rhapsody s Queeny, hudbou mého mládí, si ale rozhodně nenechám ujít,“ jmenuje paní Jana film, který se bude promítat například v úterý 30. července v Ostravě-Jihu nebo o měsíc později v porubském Amfi.

NA ŘADĚ MÍST

Dosud je známých asi deset promítacích míst Trojhalí Karolina v centru města, umělecká škola Ave Art Ostrava v Hrabůvce, Základní škola Gen. Janka v Mariánských Horách, dvorana Kampusu Palace v centru města, letní kino Amfi v Porubě, Cineport na Hlubině v Dolních Vítkovicích, louka u Francouzské ulice v Porubě a hřiště v Ostravě-Jihu. Někde už se promítalo, jinde se teprve začne.

Podle Maria Karabína z Trojhalí Karolina, který má produkci FLOK (Festivalu letního ostravského kina) na starosti, několik dalších lokalit ještě přibude. Promítat se totiž bude až do konce září.

„Například ve druhé polovině srpna se zapojí Klub Atlantik, který bude promítat na Kuřím rynku. Promítat se letos bude také na Vaňkově kopci, v příštím roce by se měl zapojit i Skalka Family Park. Naopak třeba u Minikina nebo řeky Ostravice se letos venku promítat nebude, neměli o to zájem,“ jmenuje Karabín některé tradiční i nové lokality.

ZA FILMEM DO PŘÍRODY

Promítá se však na více místech ne všechna jsou součástí FLOK, a promítají samostatně. I s nimi ale Karabín navazuje spolupráci a vzájemně se propagují. „To je případ třeba letního kina na Landeku, které se premiérově zapojilo na přelomu června a července, a při premiéře tam měli účast asi tří set lidí, což je skvělé,“ těší Karabína.

Karel Vilím, který dělá v Landek Parku správce kempu a sportovišť, navíc láká i na další filmové večery. „V červenci budeme promítat ještě dva filmy, další čtyři, z toho i dětské, v srpnu, pokud to dovolí finanční možnosti,“ říká. „Máme to tady zorganizováno tak, že techniku a filmy nám dodává petřkovický filmový nadšenec a dramaturg Maxim Pachomov, který má i vlastní plátno, a my mu poskytneme zázemí a prostor k promítání,“ nechává Vilím nahlédnout do zákulisí vzniku nové letní projekce.

POJĎTE NA MUZIKÁL

Naopak už čtvrtým rokem se v létě promítá v Mariánských Horách nejprve na starém hřišti u ZŠ Gen. Janka, po rekonstrukci na vedlejším dopravním hřišti. „Každoročně zájem lidí stoupá, stovka návštěvníků není letos výjimkou. Příchozí si pochvalují tamní komorní atmosféru,“ podotýká starosta Mariánských Hor a Hulváků Patrik Hujdus.

Letos v obvodu vsadili na experiment a celé letní kino zaměřili na hudební filmy a muzikály. I tím si v Mariánských Horách vysvětlují letošní vysokou návštěvnost.

Vybrané filmy také promítají na novém Mariánském náměstí, kde na snímek Bohemian Rhapsody o skupině Queen přišlo přes tři sta lidí. Letos tam budou promítat ještě Mamma Mia!, kde očekávají ještě vyšší návštěvnost.

„Do budoucna se promítání většího počtu filmů na náměstí nebráníme, koneckonců jsme jej vybudovali právě pro kulturní a hudební vyžití našich obyvatel,“ říká starosta Hujdus.

OD KVĚTNA 70 FILMŮ

Vzrůstající zájem o letní kino jeho organizátor Mario Karabín potvrzuje. „Zájem u Ostravanů každoročně stoupá, lidé si jej oblíbili. I proto v průběhu celého letošního rozšířeného léta promítáme pod hlavičkou FLOK nejméně sedmdesát filmů,“ říká Karabín s tím, že číslo nemusí být konečné.

O projekci na nových místech se podle něj lidé dozvědí vždy aspoň s třídenním předstihem.

Na většinu míst se lidé dostanou zdarma, někde se platí dobrovolné či symbolické vstupné. To je třeba případ dopravního hřiště v Ostravě- Mariánských Horách, na tamním náměstí se ale promítá zadarmo. Pro dvoranu Kampusu Palace v samém centru města je zase typické, že všechny tamní filmy jsou promítány v původním znění s titulky.

Všude si navíc pochvalují, že dosud večernímu promítání přeje také počasí.

Prázdninový program letního kina v Ostravě

MORAVSKÁ OSTRAVA, dvorana v Kampus Palace

Středa 10. července: Noční hra Game Night (americká akční komedie s titulky, od 20 hodin)

Středa 17. července: Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street (britsko-americký hororový thriller s titulky, od 20 hodin)

Středa 24. července: Já, legenda (americké drama /thriller s titulky, od 20 hodin)

Středa 31. července: Křižovatka smrti 2 (americko-hongkongská akční komedie s titulky, od 20 hodin)

Středa 7. srpna: Dunkirk (britské válečné drama, od 20 hodin)

Středa 14. srpna: Ready Player One: Hra začíná (americké akční sci-fi, od 20 hodin)

Středa 21. srpna: Počátek (americko-britský mysteriózní thriller, od 20 hodin)

Středa 28. srpna: Sex ve městě (americká komedie, od 20 hodin)

JIH, hřiště Ostrava-Jih

Úterý 30. července: Bohemian Rhapsody (britsko-americký hudební dokument o skupině Queen, od 20.30 hodin)

Úterý 27. srpna: Ženy v běhu (česká komedie, od 20.30 hodin)

HRABŮVKA, areál Ave Art Ostrava

Úterý 20. srpna: Čertí brko (česko-slovenská pohádka, od 20.30 hodin)

Středa 21. srpna: Po čem muži touží (česká komedie, od 20.30 hodin)

Čtvrtek 22. srpna: Trabantem tam a zase zpátky (český dokumentární cestovatelský film, od 20.30 hodin)

Pátek 23. srpna: Hastrman (český romantický thriller, od 20.30 hodin)

MARIÁNSKÉ HORY, Mariánské náměstí

Pátek 9. srpna: Mamma Mia! (britsko-americký romantický muzikál, od 21 hodin)

MARIÁNSKÉ HORY, hřiště u ZŠ Gen. Janka

Pátek 12. července: Vlasy (americko-německý muzikál, od 21.30 hodin)

Pátek 19. července: Rok ďábla (české komediální hudební drama, od 21.30 hodin)

Pátek 26. července: Coco (animovaná hudební komedie, od 21.30 hodin)

Pátek 2. srpna: Muzzikanti (český romantický hudební film, od 21 hodin)

Pátek 16. srpna: Fontána pro Zuzanu (československá muzikálová komedie, od 20.30 hodin)

Pátek 23. srpna: Zrodila se hvězda (americké romantické drama, od 20.30 hodin)

Pátek 30. srpna: Mamma Mia! Here We Go Again (americký romantický muzikál, od 20.30 hodin)

PORUBA, louka u Francouzské ulice

Středa 24. července: Ženy v běhu (česká komedie, od 21.30 hodin)

PETŘKOVICE, Landek Park

Sobota 13. července: Zrodila se hvězda (americké romantické drama, od 21.30 hodin)

Sobota 27. července: Ženy v běhu (česká komedie, od 21.30 hodin)

*Program na srpen bude upřesněn.

Program festivalu Amfifest v porubském letním kině Amfi

Sobota 10. srpna: Teorie tygra (české komediální drama, od 20.30 hodin)

Neděle 11. srpna: Lásky čas (britské romantické fantasy drama, od 20.30 hodin)

Neděle 18. srpna: Naprostí cizinci (italské komediání drama, od 20.30 hodin)

Čtvrtek 29. srpna: Teroristka (česká černá komedie, od 20.15 hodin)

Pátek 30. srpna: animovaný film pro děti (bude upřesněno podle hlasování, od 20.15 hodin)

Sobota 31. srpna: Bohemian Rhapsody (britsko-americký hudební dokument o skupině Queen, od 20.15 hodin)

Vlny, novinka v Provozu Hlubina

První filmový festival Kina Cineport na Dole Hlubina se uskuteční od 21. do 25. srpna, podle pořadatelů půjde o „zamýšlený ráj pro všechny filmové fanoušky“. Vlny, to budou nejen desítky promítání, ale také tematické koncerty, diskuse s umělci (zvláště hudebními skladateli) a doprovodné programy. „Na své si přijdou zapřisáhlí cinefilové, netflixovští povaleči, milovníci neprobádaných hlubin i experimentů, ale vlastně každý, kdo si rád zajde do kina na dobrý film,“ vzkazují z Provozu Hlubina. Potvrzují zatím projekce snímků Mulholland Drive Davida Lynche v pátek 23. či Buena Vista Social Club Wima Wenderse v neděli 25. srpna, vždy od 20 hodin.