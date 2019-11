Hlavní, štědrovečerní pohádka Princezna a půl království začíná tím, čím všechny ostatní končí: Honza zabije draka, získá princeznu za ženu, půl království k tomu a společně žijí šťastně až do smrti.

Jenže je tu problém. Princezně se obyčejný Honza nelíbí, protože se neumí chovat nezvládá ani tanec, ani dvoření, neporadí si s po-četnou soupravou příborů při slavnostní večeři. Prostě působí jako slon v porcelánu.

Etiketa pro prince

„Princezna a její královští rodičové tak začnou řešit, jak se neotesaného chlapíka z vesnice zbavit. Honzovi nezbývá než si princeznu zasloužit znova,“ prozrazuje na adresu vánoční novinky, kterou natočil podle scénáře Petra Hudského, režisér Karel Janák.

Hlavní role v ní svěřil Evě Josefíkové (princezna), Matouši Rumlovi (Honza) či Marku Ebenovi (rytíř Vale-rián). „Valerián má Honzu naučit etiketě, takže je jasné, že s ním má hodně práce. A ještě na to má velmi málo času,“ podotýká Matouš Ruml.

Na první svátek vánoční si televizní premiéru odbude také pohádka Čertí brko, kterou už mohli diváci zhlédnout před rokem v kinech. „Čertí brko je klíčová kouzelná proprieta našeho příběhu. Je to nástroj, který zapisuje hříchy lidí, eviduje je a v okamžiku, kdy přesáhnou určitou hranici, dá povel k odnesení hříšníka do pekla,“ prozrazuje režisér Marek Najbrt, který do hlavních rolí obsadil Judit Bárdos, Jana Cinu a Ondřeje Vetchého.

Příběh pro neslyšící

V česko-slovenské spolupráci vznikla další pohádková novinka Čarovný kamínek (ČT ji odvysílá 26. prosince). Diváky zavede do hlubokých lesů, kde žijí prazvláštní a pozoruhodné lesní bytosti. V příběhu s čarovným kamínkem, který dokáže spravedlivě splnit všechna přání, se představí například Zuzana Bydžovská nebo Pavel Kříž.

A jak se již stalo zvykem, i letos se mohou na svou pohádku těšit sluchově hendikepovaní. Jmenuje se Kde bydlí strašidla, rolí se v ní ujali výhradně neslyšící herci a celý příběh je ve znakovém jazyce.

Komedie i koncerty

V programu se během vánočních svátků objeví také osvědčené taháky, jako jsou Tři oříšky pro Popelku, Anděl Páně, Anděl Páně 2, Láska rohatá, Peklo s princeznou, Čert ví proč, O zakletém králi a odvážném Martinovi, Kouzelník Žito, Nejlepší přítel či Dvanáct měsíčků.

Těšit se můžete i na oblíbené sváteční filmy Láska nebeská, Pelíšky, Snow-boarďáci nebo na vánoční galakoncert Lucie Bílé.