Fanoušci komiksového supertýmu Liga spravedlnosti se dočkali. Podle dnešního oznámení HBO Max bude mít nový celovečerní film studií Warner Bros. Pictures a DC v režii Zacka Snydera premiéru na této platformě 18. března. Film se objeví současně ve všech teritoriích, kde HBO vysílá, tedy včetně HBO GO v Čechách a na Slovensku. Studio představilo i tři nové plakáty.

Liga spravedlnosti | Foto: HBO

Bruce Wayne v podání Bena Afflecka tu spojí své síly s Dianou Prince (Gal Gadot) a založí s dalšími superhrdiny (Aquaman, Flash aj) údernou jednotku, která se pokusí zachránit svět před blížící se hrozbou katastrofických rozměrů. „Pustil jsem se do toho kvůli synovi, abych u něj nasbíral nějaké body. Moje účast v kostýmu Batmana na jeho dětské párty měla mimořádný úspěch. To mi za to utrpení během natáčení opravdu stálo,“ přiznal Affleck s úsměvem časopisu Hollywood Reporter.