Lipského Adéla ve vybrané společnosti aneb dvacítka festivalů v jednom balíku

Stovka filmů v programu ojedinělé filmové události, jíž se účastní i karlovarský festival. Už dříve ohlášený projekt We are one (Jsme jeden) spojil do jediné digitální platformy 21 festivalů světa, které letos diváci i filmaři neměli šanci kvůli pandemii navštívit, nebo jejichž program musel být krácen.

Adéla ještě nevečeřela (1977) | Foto: archiv NFA