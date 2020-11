Festival se letos koná kvůli koronavirovým opatřením jen virtuálně. Může být i tak pro diváka něčím přínosný?

Festival francouzského filmu dnes už prosákl do DNA kulturních vztahů našich dvou zemí. Češi a Francouzi sdílejí stejnou vášeň a stejné nadšení pro film. Neuměli jsme si tedy představit rok bez Festivalu francouzského filmu. Rád bych při této příležitosti poděkoval festivalovému týmu a pracovníkům Francouzského institutu za skvělou práci, kterou letos odvedli a díky níž se letošní ročník uskuteční. Samozřejmě bychom se letos opět raději ocitli v krásných pražských i regionálních kinosálech. Přesto se nám ale na tomto trochu neobvyklém online ročníku líbí to, že filmy přijdou k vám, do vašeho domova,a navíc budou dostupné v celé České republice, a to díky naší spolupráci s platformou Dafilms. Chci také poděkovat našim finančním partnerům, kteří nám zůstali nadále věrní a tento filmový svátek opět podpořili.

Máte pro diváky nějaký svůj osobní tip?

Pro mě byl opravdovým objevem film „Aznavour a jeho svět“, kterým festival zahájíme. Je to neuvěřitelně silný film. Edith Piaf darovala Charlesi Aznavourovi jeho první příruční kameru v roce 1948. Až do roku 1982 pak velký Charles natáčel svůj život. Režisér Marc di Domenico zvolil hlas francouzského herce Romaina Durise, který filmem provází a čte krásné texty Charlese Aznavoura. Dovolte mi, abych zde ocitoval jeden z jeho krásných obrazů léta, které Aznavour tak rád zaznamenával na filmový pás a který je nabitý emocemi: „Slunce privilegovaných! A my jsme jeho hlavní město. Člověk jednoho dne luskne prsty a je mu třicet. Dupne a je mu čtyřicet, padesát… A léto přichází vždy stejně mladé a důvěřivé. Je to krutá, neměnná a ušlechtilá důvěřivost. Jeho azurová modř bude i po nás. Po mně i po vás… Dnes jste tu a díváte se mi přes rameno.“ To je přeci nádherné, že?

Co by podle vás nyní návratu diváků do kin nejvíce pomohlo? A jak vnímají situaci diváci ve Francii?

Vidět zavřené kinosály je pro mě stejně smutné jako pro vás. Je to zkušenost, kterou procházíme ve Francii i v České republice, ale je to jedna z nutných odpovědí na pandemii. Jak jsem už výše zmiňoval, nic nenahradí sdílené emoce před filmovým plátnem. Proto také všichni pevně doufáme v návrat šťastnějších dnů. Nicméně ve vážné krizi, kterou procházíme, je solidarita jednou z nezbytných věcí. A přestože nemůžeme do kin, můžeme sledovat filmy z domova díky různým platformám, které nám zážitek dokáží zprostředkovat. Věnujme tedy stěny našich bytů a domů filmovému umění. Udělejme prostor kinu na všech našich velkoformátových obrazovkách a každý den spolu objevujme nové filmy a zahřívejme svá srdce láskou k nim. Krásné dny se zase vrátí!