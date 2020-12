Zkusme pro jednou ukročit trochu stranou a potěšit sebe i děti tím, co přetrvává – dobrými příběhy. Nemusí být všechny zapadané sněhem a ozářené svícemi. Světlo se někdy ukrývá i jinde. Začít můžeme třeba u Tima Burtona. Jeho Velká ryba z roku 2003 je jedním z nejkřehčích příběhů, jaké tento náruživý milovník rozmáchlého vizuálního vyprávění, stylizace a podivností natočil. Film o dvou mužích, hranici mezi fikcí a realitou, dívce milující narcisy i o usmíření zdobí herecké výkony Ewana McGregora a Alberta Finneyho. (HBO, 24. 12., 8.25).

Láska nebeská je sice evergreenem vánoční obrazovky a její volbou nic nezkazíme, zvlášť když Keira Knightley je tu nesnesitelně krásná a cynický rocker Billa Nighyho odzbrojující. Ale připomeňme si v tenhle zjitřený čas jiný projekt Brita Richarda Curtise, starý sedm let - Lásky čas. Vypráví o rodovém tajemství, jež mužům dává šanci vrátit se do minulosti. A něco porouchaného opravit, třeba ve vztazích. Taková úleva! Jenže život se nedá šidit donekonečna, tenhle prevít před vás sází nová a nová dilemata. Navíc má tohle rodové „kouzlo“ svou stinnou stránku – s každým návratem přijdete o vše, co jste dosud prožili… Zkuste si tenhle méně známý snímek o nezvratném plynutí času a důležitých rozhodnutích užít. (Netflix)

Lehce sentimentálního snímku Ivan je jen jeden netřeba se bát. Nejde tu o ruské mužiky „zachraňující“ nás před sebou samými. Je to vcelku milý americký film kombinující hrané a animované prvky, který ocení vaše děti a který můžete klidně sledovat s nimi. Adaptace cenami ověnčené knihyKatherine Alice Applegate vypráví jednoduchým způsobem opřátelství, empatii, svobodě a o tom, že je dobré mít alespoň jedno místo, kterému říkáme domov. Pokud si film pustíte v originálním znění, oceníte hlasové výkony hvězd, jež namluvily zvířecí postavy: Angeliny Jolie, Sama Rockwella, Dannyho DeVita či Helen Mirren. (HBO GO)

Režisér temných gangsterek Martin Scorsese si před devíti lety dopřál jímavý nostalgický snímek Hugo a jeho velký objev. Příběh neobyčejného chlapce, jenž hledá klíč ke spuštění robota, je velkolepou poctou kinematografii. Jeho magickédobrodružství plné podivuhodných přístrojů se proplétá s osudem slavného francouzského filmaře a průkopníka Georgese Mélièse. Film oceněný pěti Oscary je nádhernou rodinnou podívanou v tom nejlepším slova smyslu. Talentovaný Asa Butterfield se před kamerou potkal s Benem Kingsleym, Judem Law a Christopherem Lee (Netflix)

A konečně Anděl Páně 2. Film roku 2016, který pokořil hranici milionu diváků. Druhý „andělský“ film Jiřího Stracha a Marka Epsteina je dokladem toho, že i u nás lze natočit vkusnou, výpravnou pohádku s chytrým humorem a nevtíravým svátečním ponaučením. Vrací na scénu známé duo – roztržitého anděla Petronela a čerta Uriáše, které tentokrát pošle Bůh na zem hledat spadlé jablko poznání. Nových poznání a škodolibých skutků je ovšem tolik, až to není nebeské. Kouzlo mu dodávají poetické kulisy zimního Českého Krumlova, jinak je ovšem snímek výhradně v rukou skvělých hráčů Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka. Rovnocenným hereckým partnerem, pardon partnerkou, je jim Anička Čtvrtníčková. (27. 12. ČT1, 20.10)