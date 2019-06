Manuál k Miloši Formanovi. Slavnému českému režisérovi je věnována nová kniha

Miloš Forman v kostce. To je publikace Jana Lukeše věnovaná slavnému českému rodákovi (Academia, 2019). Titul je to přiléhavý, neboť jeho život i dílo se vešly na necelých 210 stran. Je to ovšem „kostka“ precizní a ukazuje Formana z nejrůznějších stran asi jako když člověk skládá tu Rubikovu.

Text, který vznikal od 90. let do roku 2018, je členěn do osmi kapitol, v nichž je dělen ještě mezititulky. Nabízí tak pohodlné čtení, jež vás neudolá masivním proudem slov. Přitom je ale poctivým a pečlivým zamyšlením nad Formanovou tvorbou i životem zasazených do kontextů. Ocení je jak historici a filmaři, tak běžný čtenář, který se chce o režisérovi dozvědět něco víc. Ostatně už předmluva Jiřího Stránského rámovaná půvabně slovy o mariáši má své kouzlo. Režisérův osobní život je zdánlivě také „v kostce", to podstatné ale nechybí. Třeba dopis Ježíškovi, kde krom „šály, knížky za 30k a řemínku na Reka" najdeme i přání „aby se tatík vrátil domů." Nebo fotografie s malými Petrem a Matějem v zimních pražských kulisách, která visela celý život jak u Formana v USA, tak u obou synů v Praze. Jan Lukeš si všímá mnohého. Kauzy kolem Amadea disidentské nevole nad Formanovou „dohodou s režimem" i prakticky neznámého pozadí nerealizované filmové povídky Lidice budou žít, kde figurovali i Josef Škvorecký a Jiří Sehnal alias Jethro Spencer McIntosh. Připomíná zákulisí filmů, občasnou hereckou účast (Rabín, kněz a krásná blondýna, ale i Stříbrný vítr), nerealizované projekty (Pekelný tábor, Svíce dohořívají, Mnichovský přízrak), filmy a knihy o něm, zdůrazňuje jeho „testament". Limity kompromisu Stručně řečeno, je tu nad čím přemýšlet a na co se dívat. Mimořádně cenný je průvodní materiál dosud neviděné fotografie, úryvky dopisů, scénářů, plakáty… Všechna čest, autor zúročil svůj archiv vrchovatě. Jako bonus jsou tu provokativní autorské otázky, jež byly pro Formanovo dílo a tvůrčí krédo zásadní: „Kde končí potřeba hledání společného kompromisu ve prospěch věci?", „Kdy už umělec nesmí vzít slovo zpět?" nebo „Co je taktický ústupek… a co rezignace na uměleckou a občanskou morálku?" Čertví, zda by na ně dokázali dnešní filmaři odpovědět. A zda si je vůbec pokládají…

Autor: Jana Podskalská