V hledáčku Hany Třeštíkové „uvízlo“ pět dvojic režisérka je natáčela od roku 2011. Hned úvodní epizodu s názvem Mirka a Kuba, kterou diváci zhlédnou už dnes (ČT2, 20.00), vystihuje popis „láska z technoparty“. Během sedmi let se tito dva mladí lidé vzali, narodil se jim syn, odstěhovali se za město, řeší ale krize a konflikty, které lze překonat jen stěží.

Mejdan i vysněné děti

Ve druhé epizodě vystupují Irena a Petr, kteří spolu chodí již devět let. Jako důvod ke svatbě uvádějí, že chtějí svůj vztah posunout a udělat mejdan pro přátele. Třetí dvojice Alena a Bernard patří mezi ty nejklasičtější. Několik let spolu chodili a pak i bydleli, mají se rádi, oba pracují, takže nic nebránilo tomu, aby se vzali. Během natáčení se jim narodily dvě děti.

Režisérka sledovala i učitelku Petru a zaměstnance Památkového úřadu Viktora. Pocházejí z Brna, brali se na Staroměstské radnici a bydlí na Vysočině. Touží po druhém dítěti a přiznávají, že pro bezproblémové početí se asi poznali příliš pozdě. Posledním párem je majitel firmy Lukáš a marketingová manažerka Zuzana. V době, kdy s nimi štáb začal točit, šlo o dvojici, která představovala generaci zlaté a úspěšné mládeže. Život jí ale přivál do cesty úskalí. Lukáš má totiž dítě z přešlého vztahu, což Zuzana, jež porodí dva potomky, špatně nese.

„Časosběrná metoda, kterou jsem převzala z původní série, poodkryje při dnešním zrychleném stylu života mnohem víc, než by se mohlo zdát. Zdánlivě banální situace a zachycení všednodenního života se ve střižně proměňují v cennou výpověď doby o jedné generaci,“ říká Hana Třeštíková.

Zásadní rozdíly mezi Manželskými etudami z osmdesátých let a dneškem potvrzuje i dokumentaristka Helena Třeštíková: „V osmdesátých letech se mladí brali kvůli ekonomickému tlaku, byla to šance na získání bytu. Dnes to zkoušejí nanečisto, jsou váhavější a volí soužití na hromádce. A potkávají se nyní s dost odlišnými, avšak často fatálními problémy.“

Kariéra, majetky

Hlavními tématy, která se v současných Etudách řeší, jsou kariéra a úspěch v zaměstnání, děti, hmotné zabezpečení či hypotéka. „Ti, co ji nemají, zdůrazňovali, že ji nemají. A ti, co ji mají, kolem ní v rozhovorech kroužili. Je to věc, o kterou se dvojice dokážou pohádat,“ uvádí Hana Třeštíková. „Takže zatímco máminy páry neměly zpravidla skoro nic kromě práce, ty moje jsou zabezpečené, mají majetky, ale zase v nich rezonuje nejistota z budoucího.“

Se svými „hrdiny“ by chtěla v natáčení pokračovat. „Zatím nevím, jak se budou k odvysílaným filmům stavět, protože teprve teď budou vystaveni pozornosti. Věřím ale, že se mnou budou všichni dál kamarádit. Jenom jim říkám, ať nečtou žádné komentáře,“ usmívá se režisérka.