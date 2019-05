V 80. letech jste provdala do Rakouska. Byla to láska, nebo vás taky lákala možnost žít v cizině?

Láska. Můj muž byl atraktivní, zábavný, měl talent na jazyky, takže se brzy naučil i pár slov česky. Seznámili jsme se na festivalu v Karlových Varech. Všichni ho obdivovali, když se mnou pobýval v Praze. Pak jsme se vzali. Jenže, pravda se nikdy neprojeví, dokud nežijete v partnerově prostředí, v zemi, ve které je doma. Ve společnosti měl stále šarm, ale jak jsem to později charakterizovala, „nesměly se zavřít dveře“. To pak byl někdo jiný.

Vy jste nezájmem mužů netrpěla. Když zpětně hodnotíte – měla jste ve výběru partnerů šťastnou ruku?

Měla. Ještě na DAMU jsem poznala Pavla Kohouta, napsal pro náš ročník hru Dvanáct. Po nějaké době jsme se rozešli, ale dodnes si vážím jeho přátelství, i s jeho ženou Jelenou. Když jsem nastoupila do Libně, byl mým partnerem psychiatr Miroslav Plzák, zdaleka ještě nebyl slavný a populární, což ovšem brzy následovalo, protože to byl vzdělaný, vtipný muž, který si uměl získat sympatie. A k vaší otázce: pamatuji se, jak jsem v Libni hrála Porcii v Kupci benátském a kolega Honza Faltýnek mi pochválil kostým, že mi moc sluší. A řekl tenkrát: „Madlo, ty to máš těžký, holky ti závidí, ale ony se všechny dobře vdají a na tebe si troufnou jenom grázlové.“ To byl jeho mužský pohled. Tenkrát jsme se tomu zasmáli, ale ve zralejším věku jsem si na jeho „proroctví“ párkrát vzpomněla. A taky se mi stalo, že jsem ve společnosti poznala neznámého muže, který mi s úsměvem sdělil, že mě kdysi dávno velmi miloval. Také v žertu jsem se zeptala: „Tak proč jste nic neřekl?“ Odpověděl, že nenašel odvahu. A to byl asi ten problém.

Je pro vás ve vztahu důležitá věrnost?

Já po ní nikdy nepátrala! Kdyby mi muž řekl – dnes večer jsem v kanceláři a zůstanu tam dlouho, nikdy bych mu nevolala. Přišlo by mi to nelogické. Přece pokud mě chce podvádět, tak mi to řekne a odejde s jinou. Dnes už vím, že jsem si to dost zjednodušila, realita bývá komplikovanější.

Jak dnes hodnotíte svůj nejznámější film Flirt se slečnou Stříbrnou?

Je pro mě těžké hodnotit, ten film mám ráda a výjimečnou Lenku Stříbrnou taky. I natáčení s vynikajícími partnery – Janem Kačerem, Pavlem Landovským, Jiřinou Jiráskovou… V Praze bohužel už v té době stály tanky. Na tom filmu je cenné, že vůbec vznikl, protože pak byl okamžitě striktně zakázaný, na své diváky čekal víc než 20 let. Jeho premiéra pak zato byla slavná! V přítomnosti Josefa Škvoreckého a mnoha báječných osobností.

JANA BEDNÁŘOVÁ