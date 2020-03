Odešel Max von Sydow, noblesní muž a dvorní herec Ingmara Bergmana

Rytíř, který hraje šachy se smrtí, Dr. No, Ježíš i nacista. Tím vším byl švédský herec Max von Sydow, který zemřel u sebe doma ve francouzské Provence. Bylo mu devadesát let. Oznámil to dnes týdeník Paris Match. Syn baronky a etnologa, který proslul natáčením s Ingmarem Bergmanem, se prosadil nejen na filmovém plátně, ale i v divadle. Byl nominován na Oscara, cenu Emmy a Zlatý glóbus, je držitelem ceny Královské kulturní nadace.

Švédský herec Max von Sydow. | Foto: Shutterstock