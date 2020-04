"Zlá zpráva z New Yorku. Dáma uprostřed, Martina Formanová, mi právě napsala, že na komplikace s koronavirem dnes zemřela dáma vlevo, Milena Jelínek. Autorka scénáře Zapomenutého světla, profesorka na Columbijské univerzitě, vzácný člověk. Fotka ještě s Péťou Jarchovským je z února 2020," napsal Jan Hřebejk na svůj Twitter, který svůj post doprovodil fotografií.

"Přestože jsme se přátelily léta, je to, myslím, moje jediná fotka s Milenou. A přesně vystihuje, co jsem k ní citila: veliký obdiv a úctu. Díky za ni, Honzo. Byl to krásný večer, mimochodem!" připojila se Martina Formanová. "A ještě jsem neřekla to snad nejdůležitější: že byla úžasně zábavná!" dodala ještě později.

Absolventka pražské FAMU Milena Jelínková vstoupila do světa filmu v roce 1957 filmem Snadný život, který byl natočen podle jejího studenstkého scénáře. V tomto filmu se mimo jiné objevila dodnes populární písnička v podání Ireny Kačírkové a Josefa Beka "Dáme si do bytu".

V roce 1961 emigrovala do Spojených států amerických. Na Columbijské univerzitě v New Yorku se stala profesorkou, vyučovala scenáristiku. Do vlasti se vrátila v roce 1991.

V Česku ji proslavil zejména scénář k dramatu režiséra Vladimíra Michálka Zapomenuté světlo z roku 1996, v němž ztvárnili hlavní role Bolek Polívka a Veronika Žilková.

Příběh vesnického faráře, který na sklonku 80. let bojuje se státními úředníky i vyššími církevními představiteli za záchranu kostela, vznikl podle knižní předlohy Jakuba Demla.