Nejdřív připomeňme, o co jde. Deník Daily Mail uvedl s odkazem na nejmenovaný zdroj, že nejnovější, pětadvacáté filmové dobrodružství Jamese Bonda, které se začátkem léta točilo v Itálii a Velké Británii, pošle unaveného Jamese (představovaného nadále Danielem Craigem) do důchodu na Jamajce a na jeho místo nastoupí nový člověk.

Nový film má proto začínat scénou, kdy šéf tajné služby (hraný pro změnu opět mužem, protože po Judi Denchové, jež představovala ve filmové sérii bondovek šéfku MI6 od roku 1995 do roku 2012, převzal roli Ralph Fiennes) ze své kanceláře zavelí: "Vstupte, 007" a místo Bonda vkročí agentka v podání Lashany Lynchové. Bond coby Craig ovšem v příběhu nadále hraje důležitou roli a účastní se i rvaček a přestřelek.

Ale i pouhé předání kódového označení vyvolalo v sociálních sítích bouři, do níž se zvlášť v Česku zapojili i politici ve snaze získat na žebříčku popularity pár bodů. Přičemž vůbec nezaznamenali, že 007 se nutně nerovná James Bond a že Daniel Craig nadále natáčí.

Informace Daily Mail ale vzbudila ohlas i ve světě. A ten je také velice rozporuplný.

Třeba britský deník Daily Telegraph připomněl, že na scénáři nového příběhu Jamese Bonda se podílí herečka a scenáristka Phoebe Mary Waller-Bridgeová (angažována byla na základě úspěchu svých předchozích scénářů k seriálům Na mušce a Potvora, pozn. red.) a hned se do ní obul: "Černá ženská agentka 007 od Phoebe Waller-Bridgeové ukazuje, že nový Bond dá najevo politickou korektnost tím nejhorším způsobem".

Agent 007 James Bond a elektromobil Aston Martin Rapide E:

Americká zpravodajská agentura The Raw Story nicméně vystihla všeobecný dojem z nových zpráv o agentce 007 titulkem: "Bílí chlápci se přestali ovládat kvůli obsazení černé ženy coby dalšího agenta 007". Server The National nyní shrnul, proč předání kódového označení 007 neznamená v historii bondovek ani zdaleka takový obrat, jaký je mu přičítán.

Agent 007 není jen Bond

Odchod Bonda na odpočinek není podle serveru nic nového, protože jím končí předchozí bondovka Spectre z roku 2015. V jejím závěru Bond opouští služby MI6 a odjíždí s Madeleine Swannovou. Bylo tedy zřejmé, že jej bude třeba v ději postupně nahradit (podobně jako byl nahrazen třeba tvůrce všech bondovských hraček a vynálezů pan Q).

Kódové označení 007 navíc nepříslušelo v historii bondovek pouze Jamesi Bondovi. Svůj vliv na to měla skutečnost, že kromě Bondova otce Iana Fleminga, který napsal 14 původních bondovských románů, se na tvorbě Bondových příběhů podíleli po Flemingově smrti v roce 1964 i další autoři, počínaje Kingsleyem Amisem, který vydal svůj první bondovský thriller Plukovník Sun v roce 1968.

V současnosti pak nese "bondovskou pochodeň" britský spisovatel a scenárista Anthony Horowitz, jehož loňská kniha "Forever and a day" předdstavuje prequel k někdejšímu Flemingovu Casinu Royale a začíná slovy: "Agent 007 je mrtvý." Bond se tak dostává svůj první úkol, jímž je vyšetřit smrt tajného agenta, svého předchůdce, jehož kódové označení zdědil.

Rovněž už natočené filmy si s kódovými označeními agentů nejednou pohrály a přidělily je různým osobám. V Muži se zlatou zbraní (1974) zabije agenta 002 alias Billa Fairbankse sadistický vrah Scamaranga, ve filmu Dech života z roku 1987 je však agent 002 opět jedním ze tří agentů, kteří spolu absolvují výcvik na Gibraltaru (druhými dvěma jsou 007 a 004).

Podobně se tomu má s kódovým označením 009. To nosil nejdřív agent, který byl poprvé zabit v Chobotničce v roce 1983, načež ho nahradil nový agent 009, jehož úkolem je atentát na bývalého agenta KGB Renarda v bondovce Jeden svět nestačí z roku 1999 (nakonec nezdařený). Do třetice se agent 009 objevuje ve Spectre z roku 2015, kde přebírá od Bonda jeho vůz Aston Martin.

Lynchová není první agentkou v MI6

Ani postava tajné agentky není v bondovském světě nic nového, objevily se například v Thunderballu a v už zmiňovaném Jeden svět nestačí.

Nový není ani Bond na odpočinku: aktivní služby v MI6 se zříká například ve filmech Povolení zabíjet (1989) a ve Skyfallu (2012). V prvním filmu rezignuje poté, co mu jeho nadřízení brání ve vyšetřování smrti jeho přítele, v druhém předstírá vlastní smrt. V těchto filmech se za něj ovšem nenajde náhrada a on nakonec získá své kódové označení i postavení v tajné službě zpět. Tentokrát by to mohl mít o něco složitejší.

Podle serveru The National ovlivnil scénář nově natáčeného Bonda také vývoj kolem dalšího kultovního britského seriálu Pán času (Doctor Who), jenž se vysílá od roku 2005. Tento seriál přišel loni poprvé s tím, že titulní hrdina, jímž je mimozemšťan, vydávající se v podobě doktora za dobrodružstvími napříč prostorem a časem celého vesmíru, vzal na sebe podobu ženy - doktorky Jodie Whittakerové. To vytvořilo tlak na tvůrce Bonda coby další britské legendy, aby také zvýraznili roli žen v příběhu.

Dlouhobá producentka bondovských snímků Barbara Brocolliová ale vždy trvala na tom, že Bond se nikdy nestane ženou, a tento názor neměnila navzdory změnám v Pánovi času. Je to logické - zatímco hrdinou Pána času je nesmrtelný mimozemšťan, který se může proměnit prakticky v kohokoli, Bond má svůj charakter, který je u diváků léty zažitý - je navenek uhlazený, zdvořilý, současně ale také mírně násilnický, velmi sexistický a především jednoznačně mužný. Navíc jde o bílého Angličana s určitým pocitem nadřazenosti vůči ostatním.

Tím, že má jeho uvolněné místo v hierarchii tajné služby nově zaujmout žena, si producenti bondovské série možná zadělali na určité zmatky a nedorozumění, protože pojmy James Bond a agent 007 divákům přece jen splývaly, a navíc se oba nerozdílně a zaměnitelně používají ve franšízovém marketingu, který je se značkou Bond spojený. Nejde ale o revoluci. To ostatně tvrdí i nová spoluscenáristka Phoebe Waller Bridgeová, jíž je nové pojetí agenta 007 nejvíc vyčítáno. Film sice podle ní nyní zachází se ženami řádným způsobem, ale Bond zůstává věrný svému charakteru.