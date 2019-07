Muž, který miloval život. Strhující dokument o Pavarottim vstupuje do kin

/RECENZE/ Charisma, jež fungovalo na scéně i v životě. Tak by se dala v kostce shrnout osobnost Luciana Pavarottiho. Dokládá to výjimečný dokument, jenž dnes vstupuje do kin.

MISTR. Pavarotti pár let před svou smrtí s druhou partnerkou Nicolettou Mantovani. | Foto: Bontonfilm

Byl živel, který se těžko krotil a jemuž nemělo smysl se stavět do cesty asi jako mocné mořské vlně. Film, který o něm natočil režisér Ron Howard, je toho důkazem. Jmenuje se prostě Pavarotti a českou premiéru měl na právě skončeném karlovarském festivalu. Silný příběh Klasický portrét nečekejte. Ron Howard dokázal jako zkušený tvůrce hraných filmů (Apollo 3, Oheň, Rivalové) vyhmátnout podstatné a zároveň dráždivé momenty sólistova života a nabízí příběh jaksepatří. Plný energie, zvratů, humoru i lásky. A samozřejmě skvělé hudby. Ta je v popředí filmu: od prvních vystoupení až po legendární koncert tří tenoristů Pavarottiho, Plácida Dominga a José Carrerase ve starověkých Caracallových lázních v Římě. Howard vypráví s porozuměním pro svého hrdinu i s citem pro gradaci, důmyslně pracuje s archivy i citlivými výpověďmi pěvcových bližních. Film výborně šlape, a přestože má téměř dvě hodiny, nepustí vás ani na chvíli mimo hru. Díky pečlivě promyšlené dramaturgii před námi postupně vyvstává Pavarotti nejen jako slavný sólista (s 280 kufry, z nichž si nezabalil jediný). Ale především jako člověk a muž milující a velkorysý, a také opouštějící, rozporuplný. Muž, jenž nade vše miloval život a na scéně ze sebe vydával tolik, že potřeboval dobíjet. „Měl pro ženy zvláštní slabost. A ony ho rozmazlovaly," shrnuje jeden z jeho přátel. Kdo to je? Je to zručně vystavěný film. Strhující sóla a kapitoly Lucianovy kariéry osvěžují vtipné pasáže. „Pavarotti. Kdo to je?" reaguje správce divadla v Amazonském pralese, kde na mistra čeká zamčená budova. Tu pobaví namlouvání „hajzla" manažera, tu pěvcovo rozverné vaření či odzbrojující reakce na výtku vůči obcházení výhradní smlouvy („život je krátký"). Namístě jsou i trefné komentáře těch, s nimiž se pěvec v kariéře prolnul. „Má emoční páku," říká Bono Vox, jemuž veselý Ital zkazil natáčení desky, aby jej přiměl ke společnému koncertování. Humor střídají chvíle emotivní píseň v dešti pro Lady Dianu, výpovědi opuštěné manželky, rozličné pohledy dcer na tátu, jehož navzdory všemu nepřestaly milovat. Dobrý dokument. Nejen pro milovníky opery. HODNOCENÍ DENÍKU: 80 %

Autor: Jana Podskalská