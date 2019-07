Pro hrdiny Avengers je to dobrá zpráva. Mají otevřené dveře k dalším adaptacím a platí to hlavně pro superženy. O víkendu potvrdila jedna z protagonistek filmu Scarlett Johansson přípravy snímku Black Widow (Černá vdova).

Podobně jako letos Captain Marvel respektive Carol Danvers ve výtečném podání Brie Larson dostane i ona svůj samostatný příběh rozšiřující marvelovský vesmír. Koncept jde ruku v ruce se zvýšenou snahou amerických studií dávat po aféře Me Too před i za kamerou přednost ženám.

Ukecaná vdova

Oficiální oznámení zaznělo při sobotním svátku komiksu Comic-Con v San Diegu, kde studio společně s herečkou zprávu zveřejnilo. „Mám pocit, jako kdyby ze mě spadl balvan,“ přiznala časopisu Variety oscarová hvězda s úlevou, že už nemusí informaci tajit.

Režie se chopí rovněž žena mladá Australanka Cate Shortland, hereckou sestavu doplní Rachel Weisz, Florence Pugh a David Harbour. „Máme za sebou sedmistránkovou pasáž plnou dialogů, mám z toho pocit, že Černá vdova bude trochu jiná než ostatní marvelovky. Bude víc ukecaná,“ prohlásila Johansson se smíchem.

Dáma s kladivem

Na téže akci vystoupila s obdobnou novinkou i Natalie Portman. Stojíc hrdě po boku režiséra Taiky Waititi a herců Chrise Hemswortha a Tessy Thompson oznámila, že se vrátí do chystaného projektu Thor: Love and Thunder (Thor: Láska a hrom).

Nebude však pasivním objektem touhy svalnatého Thora Janou Foster, nýbrž energickou bohyní hromu. „Vždycky jsem mu to kladivo záviděla,“ řekla osmatřicetiletá herečka, jež si kromě dvojrole v dramatu Černá labuť zahrála i královnu Padmé Amidalu ve Star Wars.

Ochránkyně Angelina

A do třetice ještě jedna žena na scéně Angelina Jolie. Po delší odmlce, kdy se věnovala výhradně režii, si zahraje ve filmu Taylora Sheridana Those Who Wish Me Dead (Ti, kteří si přejí mou smrt).

Líčí příběh čtrnáctiletého teenagera z programu na ochranu svědků, po němž jdou vrazi, proti nimž svědčí. Pomoc najde nečekaně u ženy ze sousedství. „Jde o film s velkou ženskou převahou a pod Angelininou taktovkou,“ zdůraznil Sheridan, který napsal scénář podle stejnojmenné knihy amerického autora Michaela Koryty z roku 2014.