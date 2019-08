„Film je o klukovi Martinovi, který musí trochu proti své vůli jet na takový zvláštní krásný tábor s partou dětí, které jsou na podobné tábory zvyklé. V průběhu příběhu zjistí, že to místo je kouzelné. Martin zvaný Mazel musí najít nejen cestu do kolektivu, ale i ke svému nevlastnímu bratrovi a potýkat se sám se sebou uprostřed přírody, která je krásná a zároveň tajemná, kouzelná a chvílemi i překvapivá,“ říká mi režisér Oukropec, zatímco kolem se všichni připravují na natáčení.

Děti už mají za sebou snídani, kterou si zpestřily kartami či společenskými různými hrami, a teď už se převlékají do filmového oblečení. Jedním z nich je i Matěj Šlachta, jeden ze tří dětských ochotníků z Těchonic na Klatovsku, které si režisér Oukropec a zároveň šéf souboru do filmu vzal, aby nabrali další zkušenosti. „Hraji kluka jménem Ucho a hraji taky dabla hlavní roli, takže někdy je to hodně náročné. Když třeba musím dvě hodiny sedět nehybně, aby mi nebylo vidět do obličeje, a třeba mi kropí nohu, jako že prší. Jinak je to tu ale dobré,“ svěřil se Matěj Deníku.

„Máme tu 22 dětí a jsou všechny velmi šikovné, byly by schopné hrát jednu z hlavních rolí. Některé z nich už mají bohaté herecké zkušenosti. Hlavní roli Mazla hraje Sebastian Pöthe, dívku Lišku pak Josefína Kristnerová. Z dospělých se ve filmu představí Kristýna Boková, Ester Geislerová, Aleš Petráš, Vasil Fridrich a Anežka Kalivodová. Zápornou postavu hraje Anička Schmidtmajerová,“ vyjmenovává režisér. To už přichází představitel Mazla a děkuje mu za to, že ho nechal prospat. „Natáčení je hodně náročné, protože každý den točím nejvíc, jsem v každém obraze,“ vysvětluje mi devítiletý Pražák, proč měl z delšího spánku takovou radost. Na místě se mu moc líbí. „Chudenicko je nádherné, je tu všude krásná příroda,“ svěřuje se Pöthe, který hrál například ve filmu Balada o pilotovi. Na place už má parťačku pro dnešní dopoledne, svoji filmovou maminku. „Jsem tu první den. Teď budu točit scénu, jak jsem ho přijela zkontrolovat na tábor. Na natáčení s dětmi se těším, snad je nezklamu,“ směje se Kristýna Boková.

Protože se natáčení už kvapem blíží a na povídání nebude čas, ještě rychle vyzvídám, kam všude filmaři zavítají. „Točit budeme na různých lokacích, protože náš kouzelný svět, který je kolem hlavního tábora, je poměrně členitý. Budeme například v Jeskyni Býčí skála, na Bořeni v severních Čechách či na Úterském potoce v západních Čechách. Točit se bude zhruba do půlky září, možná o trochu déle. Jde o hraný příběh, který je plný drobných animací, kdy oživujeme přírodu, takže nás pak čeká delší postprodukce. Očekávám tedy, že do distribuce půjde film příští rok na podzim,“ říká mi Oukropec, pak už ale běží instruovat malé i velké herce, jak si následující scénu představuje. Další natáčecí den se rozbíhá.

Chudenicko ve filmu

Podle průvodce na Starém czerninském zámku Ludvíka Pouzy se v Chudenicích natáčelo opakovaně - v r. 1932 film Skřivánčí píseň, v r. 1934 Za ranních červánků s Karlem Hašlerem v hlavní roli, 2007 soutěž O korunu krále Karla, 2011 Jiří Strach Vrásky z lásky - v komparzu lidé z Chudenic, 2013 soutěž pro děti Záhady Toma Wizarda, 2015 Kluci v akci a pohádka ochotníků O kouzelném jablku, 2016 na zámku natáčela sušická kapela Sirkyskon klip k písni Svět kolem tebe.