„Nesnáším kola a všechno kolem, zvládnu ten film?“ „Jooo, koronavirus sbližuje lidi.“ „Jako opravdu budeme sedět doma a koukat na film o cyklistech?“ Zhruba tak se vítali ve středu v noci fanoušci na chatu v pomyslném kinosále, kam je v projektu Moje kino LIVE přenáší už týden on-line Aerofilms.

Následuje oznámení na plátně, že „dnešní dresscode jsou montérky, či pyžamo“, které okamžitě kdosi glosuje: „to je jako místo roušky?“ V premiéře se promítá francouzský film z Provence natočený podle knihy Jean-Jacquese Sempého, autora Mikulášových patálií, Raoul Taburin, jehož hrdinou je opravář kol, a tak jsou komentáře k dané tématice vcelku nasnadě.

Iluze kina je bezchybná, ozývá se cinkot skla a šum, na „plátně“ se střídají oznámení distributora a na chatu poznámky, jako když se trousí lidé do sálu: „Dneska je narváno, koukám,“, „Provensálské víno miluju!“, případně „Nekopejte mi do sedačky.“ Internetoví diváci, z nichž většina už tu zjevně byla, si pomyslné kino s gustem užívají, Ostraváci zdraví Olomouc a Uherské Hradiště Prahu a najde se i divačka s komentářem: „Viléme, byli jsme spolu před lety na Ukrajině značkovat, nečekala jsem, že se potkáme v tomhle kině. Ahoj!“

Nestíhám, uspávám

Jen sem tam padne bačkorová poznámka: „Aha, tak nechávám pyžamo“, případně: „Nestíhám, uspávám…“ Objeví se roztomilé oznámení s tím, že na baru je speciální nabídka vín od Cabernetu Savignon až po Chardonay, dále Cognac a anýzový pastis a jako doporučení podniku Calvados. U diváků v obývácích napříč republikou ovšem - soudě dle chatu - vedou vína… Ještě gong, dramaturgický úvod šéfa pražského kina Aero Jiřího Flígla a už nás během šustění pytlíků Alexandr Hemala (jako při projekcích v Aeru či Biu Central) vítá v našem „oblíbeném kině“.

Pozvánka na hřejivý snímek nezklamala. Příběh nesmělého outsidera Raoula Taburina, který celý život tají všem, včetně své ženy, že neumí jezdit na kole, patří po zásluze k těm, jež řadíme do kategorie úsměvně laskavých. Nehledě na okouzlující ráz starobylého městečka a okolní krajiny v Provence, kde Pierre Godeau snímek natáčel.

Je věru čím se kochat. „Připíjím! Pohladilo…“ shrne při závěrečných titulcích jeden z fanoušků. Na plátně doznívá hudba ze sálu, klesá číslo návštěvníků (bylo jich přes čtyři sta), jak se diváci zvolna odpojují a je čas na poslední sklenku. Hodiny ukazují po čtvrt na jednáct.

Máte-li chuť si dát tenhle originálně sdílený zážitek také, vězte, že stačí málo. Účast na internetové projekci je nutné potvrdit tentýž den do 18.30 na adrese rezervace@aerofilms.cz. Všem potvrzeným zašle distributor přibližně 45 minut před začátkem odkaz pro vstup do kina. Cena e-vstupenky je 100 korun. Do „sálu“ se vpouští od 20 hodin, kdy začíná i chat, projekce startuje ve 20.30.

Dnes večer se podle slov hostitele „projedete autobusem s Patersonem“. Což je stejnojmenný film Jima Jarmusche s Adamem Driverem. V tomhle případě bude na místě pivo a sbírka básní. Pochopíte, až uvidíte.

Zítra je k mání povídání s Vítem Klusákem o jeho filmu o sexuálních predátorech V síti včetně nezveřejněných ukázek a v sobotu americká komedie Pěkně blbě o komikovi, který miloval Akta X a jemuž něžné sympatie k nové dívce překazí záhadná nemoc.