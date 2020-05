Co je rodina? Touto otázkou začíná ve filmu Na krev první zkouška legendárního představení La Putyky Family. Bez čtení, rovnou s akcí. Pro někoho je odpovědí „jistota a bezpečí“, jiný rozštípe zuřivě stůl.

Trefný start dokumentu o rodině spjaté s divadlem, kde se žije i tvoří na doraz.

Před tradicí neutečeš

Časosběrný dokument Erika Knoppa se začal rodit dlouho předtím, než přišla pandemie, v roce 2014. Dílem náhody přichází k divákům v čase, jenž je pro divadlo La Putyka zjitřený. Bylo jedním z prvních, jež pohotově zareagovalo na ochromení živé kultury. Odmítlo ztracený kontakt s diváky, nabízí na sítích své inscenace a živé přenosy, vyrazilo do ulic a měst.

Tyhle momenty se pochopitelně do filmu nestihly. Ale portrét je to parádní. Dědicové krve kočovných umělců, rodina Novákových čili osmá generace loutkářského rodu Kopeckých, dokládá, že to, „před čím se snažíš utéct, nakonec vyroste v tobě…“

Rosťa Novák ml. rodinnou tradici odmítal, až si ho krev našla. A tak se zrodila La Putyka, kombinace nového cirkusu a činohry, jiná verze rodinné posedlosti. Nesmlouvavý principál tu sní, tvoří a když je to třeba, zpucuje i vlastního tátu. Je tahounem filmu i protipólem druhého hrdiny, bratra Vítka, jenž pod břemenem svěřené produkce často kolabuje.

Chci být s vámi

Film rámují archivy loutkářských začátků Rosťových rodičů v Divadle Drak či slavných rakvičkáren. Nechybí kontroverze jako je alkohol či odvrácená strana narůstajícího úspěchu: sebezničující vůle principála, minimum lidí na mnoho práce nebo peníze končící více v projektech nežli v rodinné peněžence.

Další rozměr mu dává privátní archiv plný emotivních vzpomínek: přijímačky, radosti, hádky, narozeniny, Vánoce. I sem ale často proniká divadlo, třeba v podobě žonglérských kuželek pod stromečkem.

Nejcennější je ovšem univerzální výpověď o jednom splněném snu i ceně, jež se za to platí. A také o poznání, jež chce svůj čas. Nejvýmluvnější jsou scény, jež nepotřebují komentář: principál plačící při premiéře Family či jeho doznání: „Nechci být sám. Chci být s vámi.“

Je to podívaná vpravdě „na krev“ a stojí za to. Vstupenka je za pouhou stovku a k mání je v síti GoOut.