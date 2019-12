Večerníček zůstává nejsledovanějším dětským pořadem vlastní výroby v Česku ve skupině diváků od čtyř do 12 let. Letos jej sledovala více než třetina všech dětských diváků, kteří byli v danou dobu u televize. ČTK o tom informovala mluvčí České televize (ČT) Karolína Blinková.

Maska Večerníčka. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

V prosinci nasadila ČT do vysílání nové epizody z příhod Pata a Mata a Žížaláků. Příští rok se představí například první řada seriálu Pohádky z mechu a kapradí, a to v kolorované verzi. "K pětapadesátému výročí večerníčku chystáme do vysílání i další kultovní pohádkové příběhy, třeba O loupežníku Rumcajsovi, O skřítku Racochejlovi nebo Káťa a Škubánek," uvedla Blinková.