Její cesta vede do Berlína, kde žije její matka a kde ve svobodném prostředí studujících hudebníků snad konečně bude moci naplnit svůj sen věnovat se hudbě. Minulosti se ale těžko uniká, zvlášť když se asketická rodina nehodlá dívky jen tak vzdát.

Projekt vznikl podle skutečného příběhu židovské dívky Deborah Feldman, která o svých zkušenostech napsala stejnojmennou knihu, a místy z něj mrazí. Především díky otevřenosti a líčení detailů, s nimiž autorka nechává diváka nahlédnout do komunity ultraortodoxních Židů v New Yorku a nekompromisnosti jejich postojů.

Režie se ujala Maria Schrader, renomovaná německá herečka, kterou známe třeba z filmu Agnieszky Holland V temnotě, odehrávajícího se v nacisty okupovaném Lvově.

Odvážný krok

Jako režisérka debutovala před třemi lety snímkem Před ranními červánky o životě Stefana Zweiga v Americe. Neortodoxní je teprve její druhý režijní počin, kde nicméně dokazuje, že její kvality jsou i jinde než jen v hereckém rejstříku. „Přečetla jsem knihu jedním dechem,“ přiznává v dokumentu o natáčení. „Nechtělo se mi věřit, že nějaké dívce se podařilo opustit takto izolovanou komunitu.“

„Prostě měla to sebevědomé chucpe,“ dodává s úsměvem její představitelka, izraelská herečka Shira Haas, kterou si Schrader vybrala. „Je velmi talentovaná, ale také svědomitá a pracovitá,“ chválí herečku, jejíž výkon dominuje celé sérii. „Měla jsem tolik tváří a účesů! Plešatou hlavu, paruku, dlouhé i krátce střižené vlasy,“ směje se Shira. „Až k neuvěření na jeden mladý život. Moc mě to bavilo.“

Přípravy byly pečlivé, část štábu zajela přímo do newyorského Wiliamsburgu „osahat“ lokace, interiéry domů i tradiční oděv. „Komunitu Satmar založili potomci Židů zemřelých v koncentračních táborech, proto je tak jiná než ostatní,“ líčí autorka. „Po válce s těžkým traumatem hodně bojovali a dovedlo je to až k takto ideologicky vyhrocené tradici.“

Příběh je vyprávěn ve dvou rovinách v záblescích do minulosti života v komunitě a v berlínské přítomnosti, která vyplňuje většinu vyprávění. Religiózní prostředí ukazují tvůrci (kde se mimochodem sešly zejména ženy) podrobně: chasidskou domácnost, mužské rozpravy a modlitby, domlouvání ženicha, obšírný svatební proces se všemi rituály, manželské povinnosti včetně zásadního úkolu zplodit děti.

Režisérka přizvala do štábu i lidi z podobné komunity, například Eliho Rosena, brooklynského herce a překladatele, znalce jidiš, který aktéry učil jazyku. A také herce Amita Rahava, jenž teprve během natáčení přiznal, že prošel stejnou komunitou v Maďarsku.

Touha někam patřit

„Na Esty je krásné, že navzdory různým zákazům stále prahne po pocitu štěstí a touze někam patřit. Moc jsem jí fandila. Je to příběh holky, která bojuje o právo prosadit svůj hlas. Když to dokázala ona, může to třeba zvládnout i jiná,“ uzavírá Shira Haas, díky níž má seriál i humorné momenty.