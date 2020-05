Rejstřík jeho výrazů je úsporný. Ale na žádný z nich nezapomenete. Ať je to pohled přimhouřených očí, lehce ironický úsměv s levým koutkem mírně zdviženým, nebo způsob, jakým drží v ústech cigaretu. Americký herec, režisér a producent Clint Eastwood vzešel z prostých poměrů, a nejspíš proto dobře chápe obyčejné hrdiny z davu.

Pro hrst dolarů

Cestu životem i kariérou si klestil složitě. Syn sanfranciského dělníka dělal všelicos: prodával pizzu, jezdil s tahačem, byl slévačem, kácel stromy. V roce 1953 vstoupil do ulic města Los Angeles. A už je až na výjimky neopustil.

Docházel zde na vysokou školu a vydělával si u benzinky. Jeho chvíle přišla s westernovým seriálem Rawhide. Psal se rok 1958 a vysoký mladík s modrýma očima a mužným vystupováním na sebe strhl pozornost diváků i producentů.

Šedesátá léta prožil ve znamení italských spaghetti westernů režiséra Sergia Leoneho, jehož filmy Pro hrst dolarů, Pro pád dolarů navíc a Hodný, zlý a ošklivý z něj udělaly ikonu a hvězdu. Jeho osamělí pistolníci neztráceli čas zbytečnými řečmi, mluvily za ně jejich zbraně a činy. To byl ale jen začátek Eastwoodovy pozoruhodné kariéry. Hrál boxery, tuláky, šoféry, agenty, policajty i bodyguardy. Za všechny zmiňme tituly Drsný Harry, Útěk z Alcatrazu, Nesmiřitelní, Dokonalý svět, Million Dollar Baby či Gran Torino.

Bojující solitéři

Roku 1971 stanul Clint poprvé za kamerou jako režisér a producent. A začaly se dít věci. Jestli do té doby překvapoval proměnlivým charakterem svých rolí, teď přišel čas ukázat, co všechno v něm je. Začal s westerny a akčními příběhy, postupem doby ale jeho ambice rostly. A dlužno říci, že mnoha zkušenějším tvůrcům vytřel zrak. Překvapoval vytříbeným vkusem a citem pro silné látky. Nezřídka šlo o příběhy z reálného života třeba ve filmu Bird o jazzmanovi Charliem Parkerovi, který si hrou na saxofon podmanil celý New York, ale svůj talent utopil v drogách. Nebo v dramatu Výměna, jehož námět nalezl scenárista Michael Straczynski v archivu losangeleské radnice a v němž excelovala Angelina Jolie v roli matky pátrající po zmizelém synovi. Na plátno Eastwood přenesl i obdivuhodnou chladnokrevnost pilota Chesleyho Sullenbergera, zvaného Sully, který v roce 2009 nouzově přistál s poškozeným letadlem na řece Hudson.

Solitéři vystavení těžkým zkouškám ti Eastwooda baví a o nich umí vyprávět. Příkladem budiž odstrkovaná a doslova o život boxující dívka ve snímku Million Dollar Baby, okolnímu světu odcizený veterán z filmu Gran Torino nebo Pašerák vzdorující pasti, do níž se dostal. A ještě něco Eastwooda ctí: odvaha bourat zavedené kánony. Třeba v pohledu na druhou světovou válku, což prokázal ve svých Dopisech z Iwo Jimy.

Ctít názory druhých

Nu a herci? Ti oceňují Clintův neotřelý přístup. „Zachází s námi jako s koňmi,“ svěřil se Tom Hanks, když s ním točil film Sully: Zázrak na řece Hudson. „Při natáčení westernu Rowhide režisér zakřičel ,akce‘, načež se koně zběsile rozprchli. Clinta to prý vyděsilo. Takže on teď spouští klapku tak, že klidným, sametovým hlasem pronese: ,All right, pojedeme, přátelé.‘“

Eastwood k tomu dodává: „Prostě režíruji tak, jak bych chtěl být režírován já sám.“

Klid a noblesu razí držitel dvou Oscarů (za antiwestern Nesmiřitelní) i ve veřejné sféře. V únorovém rozhovoru pro Wall Street Journal řekl tento bývalý republikán, že od prezidenta Donalda Trumpa, kterého volil, očekával noblesnější chování. Následně podpořil demokratického kandidáta Mikea Bloomberga jako „jediného možného“ pro letošní volby. Sám sebe Eastwood označuje za libertariána, jenž „ctí názory druhých a je ochoten stále se učit“.