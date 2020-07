Letošní plánovaný 55. ročník festivalu byl zrušen kvůli pandemii koronaviru. Alespoň částečnou náhradou by měla být přehlídka Tady Vary, která dnes začíná v 96 českých kinech. Promítat se bude 16 filmů, které vybral dramaturgický tým MFF Karlovy Vary.

"Přehlídka Tady Vary byla naší bezprostřední reakcí na situaci, kdy jsme chtěli zajímavé filmy z festivalového výběru dostat za diváky. Ale stále cítíme, že tou klíčovou hodnotou karlovarského festivalu je atmosféra setkávání a sdíleného filmového zážitku, kdy se dokážeme společně radovat, dojímat, bát se. Věříme, že nyní opět nastává čas, kdy můžeme být spolu," uvedl prezident MFF Karlovy Vary Jiří Bartoška.

Speciální přehlídka se tedy podle pořadatelů uskuteční sice uskuteční v netradičním podzimním termínu, ale s obvyklou festivalovou atmosférou, na kterou jsou hosté a návštěvníci zvyklí. "Chceme nabídnout to, co mají diváci na festivalu rádi a proč se do Karlových Varů opakovaně vracejí," uvádějí pořadatelé.

V plánu jsou také některé z tradičních akcí doprovodného programu. Ve spolupráci s městem Karlovy Vary a zdejšími ubytovateli chtějí organizátoři festivalu připravit pro návštěvníky speciální pobytové balíčky.