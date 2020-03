Internetová televize Netflix založila fond na pomoc filmovému průmyslu. Jak uvádí server cineurope.org, částku 100 milionů dolarů chce rozdělit mezi různé profese a produkce. Většina míří k obyčejným filmovým řemeslníkům napříč světem.

Film Irčan, režie Martin Scorsese | Foto: Netflix

„COVID-19 devastuje mnohé technické produkce a kreativce,“ uvádí se v komuniké šéfa společnosti Teda Sarandose. „Stovky tisíc pracovníků štábů a castingových herců jsou bez práce. Týká se to elektrikářů, truhlářů, šoférů, kadeřníků a vizážistů a řady dalších, kteří jsou placeni od hodiny a jejichž obživa se pohybuje od projektu k projektu. Tato komunita dlouhý čas pomáhala Netflixu při výrobě filmů a seriálů, teď jí to může Netflix v těžkých časech vrátit - zvláště když vlády jednotlivých zemí zatím otálejí s konkrétní podporou, kterou by měly této branži poskytnout“.