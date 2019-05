Alex Honnold nemá malé cíle. Prakticky od dětství balancuje špičkový americký lezec na hraně života a smrti, osaměle na kolmých skalních stěnách, z nichž se člověku dělá špatně při pouhém pohledu na ně.

Neudělat chybu

Pro něj ale jako by žádný kopec nebyl dost vysoký ani dost kluzký. Skály zlézá jen s plátěnou schránkou s magneziem, do něhož občas zanoří prsty, aby mu pod nimi výstupky na skále neklouzaly. „Bez lana se víc soustředíte,“ tvrdí. A řídí se jediným heslem: „Neudělat chybu“.

Není divu, že tenhle mladík bez jištění lákal filmaře. Zvlášť když do hry vstoupila nepřístupná yosemitská hora El Capitan, tyčící se do výše 975 metrů, na niž se Alex chystal… A když nová přítelkyně vnesla do jeho života jiný úhel vnímání nebezpečí úrazu a rizika.

Pud sebezáchovy

Tak se zrodil film, v němž Jimmy Chin a Elizabeth Chai Vasarhelyi vzrušujícím způsobem zachytili nejen finále na této skále, ale Alexovu osobnost a vztahy s blízkými.

Dlužno podotknout, že mladík byl vděčným hrdinou. Solitér bydlící v dodávce a vzpomínající na dětství osamělého podivína s temnou duší, takoví aktéři světem příliš často nechodí. K dráze „lezce“ jej předurčila otcovská výchova sportem, k odolnosti vůči strachu maličká část v jeho mozku, imunní k nebezpečí a posouvající práh pudu sebezáchovy dál než jej má většina z nás. Jak dokládá přímo před kamerou vyšetření magnetickou rezonancí. Výhoda, nebo naopak?

„Možná nepoznám, kdy jsem za hranou,“ připouští mladík, jehož k cynickému pohledu na rizikový život patrně přivedla i výchova v rodině, kde „nikdo nikoho neobjímal.“ Přesto i on v jistém okamžiku zapochybuje a překvapí své kolegy.

Ke kvalitě snímku bezpochyby přispěl fakt, že jej točili manželé, takže se do projektu promítl jak ženský, tak mužský úhel pohledu. Navíc lidé zkušení ve svých profesích. Jimmy Chin je profesionální horolezec, lyžař a skialpinista a výzkumník pro National Geographic. Elizabeth Chai Vasarhelyi několikrát oceněná dokumentaristka, která prorazila už debutem Normal Life (vítěz festivalu Tribeca, 2003).

Abnormální život

Jejich Free Solo je další strhující svědectví o životě, byť tentokrát spíše „abnormal“. Je to příběh o hranicích nemožného, který ke konci skvěle graduje.

Tvůrci kombinují zkušeně závrať s euforií. A člověku se za hrdinu, jehož život visí doslova za prsty na skále, maně potí dlaně. Pro odlehčení je tu i humor, jenž plyne ze svérázné Alexovy osobnosti třeba když komentuje pozitivně novou přítelkyni („je dobrý mít v dodávce holku, oživí to tu. Navíc je malá, moc místa nezabere.“). Půvabné jsou i záběry po nastěhování do domu a zařizování domácnosti, evidentně první v hrdinově dospělém životě. Rozumování nad kávovarem je až dojemné.

Někde pod tím vším ale leží v další vrstvě jako hozené rukavice i etické otázky týkající se zodpovědnosti za svůj život a city těch, které k sobě poutáme. Kam až můžeme zajít v touze hledat brutálnější výzvy, kde končí cynické ego a začíná empatie s těmi, již se o vás strachují? Odpověď film nedává, tu musí hledat divák sám.

Hodnocení Deníku: 80 %