Film nese podtitul Nikdy bych neměnil a spojuje Potměšilův osobní příběh s dějinnými událostmi roku 1989. Tehdy se herec jako mnoho jeho kolegů a studentů pokoušel informovat i vzdálené regiony o tom, co se děje v Praze. Za tuto svou činnost zaplatil hodně vysokou cenu při návratu ze setkání s ostravskými horníky se vyboural v autě.

Ostatní vyvázli bez úhony, ale Jan Potměšil téměř zemřel a doživotně ochrnul. Silou vůle a pozitivním přístupem k životu se mu podařilo vrátit se nejen do běžného života, ale taky ke své profesi. Jak se na smysl revolučních aktivit dívá dnes a jak to vidí jeho tehdejší souputníci? Stálo to všechno za to?

„Na všechny otázky jsem se snažil odpovídat tak, jak je cítím a žiju. To, že se nacházím ve svobodné zemi, že můžu dělat věci a práci, které miluju a které mě naplňují, je obrovsky cenná věc.,“ řekl Potměšil. „Věřím, že dokument bude zprávou o tom, že to všechno má smysl, že to stojí za to. A zároveň, že svoboda je křehká, že si ji musíme chránit.“

Na otázky ohledně sametu odpovídá i svým dvěma synům. „Komunikovat o těchto věcech je součástí našeho bytí. Vyprávím jim, co jsem zažil. Není to žádná Pandořina skříňka. Chci, aby byli v kontextu a udělali si názor sami. A mám velikou radost, že žijí zase v době, kdy na sobě nemají knutu strachu, že něco nemůžou,“ dodal herec.

