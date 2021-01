„Poslední dva ročníky nebyla spolupráce se správou Křivoklátu zrovna ideální,“ vysvětluje změnu šéf pořádajícího týmu Vít Grigartzik. „Na Českém Šternberku cítíme velkou ochotu a energii, především od kastelánky Zuzany Míkové. Zejména v této nejisté době se bez podpory správy hradu a rodiny Sternbergů neobejdeme.“ Festivaloví návštěvníci si budou moci vychutnat nezaměnitelnou atmosféru projekcí v gotickém interiéru staré kuchyně, bývalém archivu, západním pokoji, kulaté věžičce a na obou hradních nádvořích během večerních open-air promítání.

Hrad, založený roku 1241, patří k nejstarším kamenným v Čechách. Jeho podoba se vlivem různých nároků na fortifikaci a později i na pohodlí obyvatel proměňovala, svůj středověký vzhled si však zvenčí zachoval dodnes. Výjimečnost hradu je ale ještě v něčem jiném. Od svého vzniku ve 13. století je až dodnes v držení starobylého rodu Sternbergů. Jeho poslední majitel Zdeněk Sternberg si noirové oživení svého hradu už neužije (zemřel 19. ledna v úctyhodném věku 98 let), ostatní se na přehlídku těší.

Dostanu ho!

„Věřím, že pro stálé i nové hosty festivalu bude Český Šternberk minimálně stejně atraktivní jako Křivoklát, Od 19. do 22. srpna se o tom mohou přesvědčit,“ slibuje Grigartzik. Hlavní sekcí osmého ročníku bude Noir bez předsudků, kde se představí například snímek No Way Out z roku 1950 s Richardem Widmarkem a Sidneym Poiterem, chystá se i retrospektiva filmů režisérky a herečky Idy Lupino.

Konec léta i hradní kulisy, kde se opět plánují oblíbené open air projekce pod noční oblohou, jsou navzdory pandemii příslibem, že noirové příběhy uvidíme osobně. Žádná online akce v obýváku. A kdyby ne, stále je tu Phil Marlow alias Tomáš Hanák, věrný průvodce festivalem. „Jedno vám mohu slíbit. Dostanu ho… Do půlky srpna určitě,“ vzkazuje na adresu koronaviru český představitel slavného detektiva a letitý fanoušek oblíbené přehlídky.