Jak poučení diváci jste? Někteří vaši kolegové sem jezdí hlubiny a kouzlo noiru teprve odkrývat… Patříte mezi ně, nebo jste znalci?

Zlata Adamovská: Film noir pro nás oba měl vždycky velké kouzlo, napětí, výtvarno, témata… Tohle všechno na noiru obdivujeme. Proto jsme přijali pozvání, abychom se stali patrony letošního ročníku na Křivoklátě. Kdybych měla vybrat konkrétní film, tak se moc těšíme na projekci snímku Alfreda Hitchcocka Rebecca.

Filmaři tohoto žánru čerpali náměty často z románů americké drsné školy, od autorů typu Raymonda Chandlera nebo Eda McBaina. Námětem ale byly i jiné detektivky. Máte některé v oblibě?

Zlata Adamovská: Je známo, že detektivky jsou statisticky nejoblíbenější divácký žánr vůbec. Záleží ovšem na tom, jak jsou látky a postavy zpracovány. Mně osobně se líbí, když vidím, jak mne režisér vede příběhem, ukazuje mi jen to, co chce on a vodí si mě takzvaně za nos. Je v tom napětí. V noir filmech miluji i jakousi nadsázku a nadhled, které jsou pro ně typické. A navzdory tomu vás tvůrce vtáhne do děje téměř čarovnou silou.

Bojíte se rádi?

Zlata Adamovská: Ano, v kině to miluju. I proto pro mě bývají noirové příběhy velkým diváckým potěšením.

Se kterým hercem či herečkou z těchto snímků byste rádi strávili večer, třeba stylově s lahví pinot noir? Namátkou Humphrey Bogart, Robert Montgomery, Burt Lancaster, Lauren Bacall či Ida Lupino…

Petr Štěpánek: Mne by určitě víc potěšilo, kdybych s nimi mohl stát před kamerou. Nicméně na skleničku bych s nimi šel samozřejmě také moc rád - se všemi, které jste jmenovala. Považoval bych si to za čest a myslím, že by to mohl být docela slušný noirový večírek…