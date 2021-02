Režisérsky se filmu ujal Marc Forster, který má za sebou snímky jako Monster's Ball (dvě nominace na Oscara), bondovku Quantum of Solace, World War Z v hlavní roli s Bradem Pittem nebo Kryštůfek Robin s Ewanem McGregorem.

Do svého nejnovějšího filmu opět obsadil velkou hvězdu. Do České republiky přijela natáčet Gillian Andersonová, která byla nedávno nominována na Zlatý globus za ztvárnění Margaret Thatcherové v seriálu platformy Netflix Koruna. Ale mnoho diváků ji má spojenou s rolí agentky Scullyové ze seriálu Acta X.

Hvězda už několik dní natáčí v Praze a za pár dní by se mohla přesunout do Kutné Hory. Do České republiky herečku podle britských médií doprovodil její současný partner, kterým je scénárista Peter Morgan. Jeho asi nejznámějším dílem je scénář k filmu Královna, scénář napsal i k hitu Rivalové a podílí se i na seriálu Koruna. Morgan má vazby i na Česko, 17 let byl ženatý s dcerou Karla Schwarzenberga.

Kutná Hora jako Francie

Co se v Kutné Hoře natáčelo?

Z pekla

Hlídač č. 47

Bídníci

Aféra s náhrdelníkem

Jan Hus

seriálu Mušketýři

pohádka Sněhurka

Oktoberfest

pohádka Nejlepší přítel

Film White Bird: A Wonder Story mapuje příběh mladé židovské dívky, kterou v okupované Francii skrývá cizí rodina. Andersonová bude hrát Vivienne, ženu, která spolu se svou rodinou dívku ukrývá a snaží se přijít na nové a nově rafinované způsoby, jak ve své misi uspět. Kdo další bude hrát ve filmu, který má mít premiéru příští rok, nebylo ještě oznámeno.

Autorkou komiksové předlohy je R. J. Palacio a podle její knihy vznikl v roce 2017 film Wonder s Julii Robertsovou a Owenem Wilsonem. Filmové studio Lionsgate se tedy k tomuto komiksovému bestselleru vrací po pár letech. Aktuálně natáčený snímek přiblíží příběh babičky Julian z prvního dilu, která je onou skrývající se židovskou holčičkou.

"Nyní více než kdy jindy potřebujeme příběhy, které podporují soucit s ostatními a komiks R. J. Palaciové staví na těchto tématech. Režisér Marc Forster nejen zvládá filmařské řemeslo, ale skvěle vidí i příběhy spojující různé lidi v těch nejnáročnějších situacích," řekl před časem novinářům šéf studia Lionsgate Nathan Kahane.

Filmaře do města přivedla Česká filmová komise, která propaguje Českou republiku jako atraktivní filmovou destinaci a jejímž prostřednictvím mohou štáby čerpat tuzemské filmové pobídky. Díky nim se štábů až 20 procent uznatelných nákladů utracených při audiovizuální produkci vrátí zpět. Za možnost filmovat v Kutné Hoře dostane město statisíce korun. "Zaplatí 650 tisíc korun plus DPH," uvedl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti).

Uzavřené ulice

Kvůli plánovanému natáčení budou začátkem března některé kutnohorské ulice zcela uzavřeny, jinde bude platit jen zákaz zastavení. Na Jungmannově náměstí řidiči nezaparkují už od pondělí 22. února, zcela uzavřené pak zůstane od 1. do 2. března.

Další ulice, jako je Barborská, Ruthardská, Pod Hrádkem, Havlíčkovo náměstí, Jakubská, U Jelena, Žižkova brána, Havířská, Na Lávkách, Veselského, Klabalova a parkoviště u plaveckého bazénu, se postupně uzavřou od 1. do 5. března Podrobný rozpis uzavírek s konkrétními daty je dostupný na webových stránkách města.

Filmaři se do Kutné Hory vrací často. Atraktivní uličky zdejšího historického centra nesčetněkrát zaujaly české i zahraniční tvůrce. V posledních letech zde vznikal například jeden z dílů upírské série Underworld s herečkou Kate Beckinsale. Chrám svaté Barbory a jeho nejbližší okolí posloužily jako efektní kulisy v britském seriálu Mušketýři.

Herce Jeana Rena a Christiana Claviera pak od města přivedlo natáčení třetího dílu francouzské komedie Návštěvníci. Do české tvorby se pak v posledních několika letech Kutná Hora promítla třeba skrze minisérii Jan Hus či seriál První republika. Některá zdejší místa lze spatřit i v aktuálně uváděném seriálu Zločiny Velké Prahy.

V Kutné Hoře i na Kutnohorsku se natáčela už řada snímků, a redaktoři Deníku byli u toho: