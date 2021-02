Tento článek a mnoho dalších najdete také v magazínu Víkend, který je standardně součástí sobotních tištěných Deníků, nebo právě zde v naší placené webové verzi. Jako předplatiteli se vám odemknou všechny prémiové články na Deník.cz.

Přátelé mu říkali „Obr dobr“. Je to možná trošku jazykolam, ale přesně padnoucí na herce formátu, jakým byl Jaroslav Vojta. Muž mohutné postavy s výraznou tváří, ojedinělým hlasem a gestikulací byl prostě nepřehlédnutelný. Patřil do legendárních generací a divadelnických rodů, které prošly dnes již nepředstavitelnými podmínkami i zkušenostmi kočovných společností.

Jaroslav Vojta se vyučil slévačem a divadlu se zprvu věnoval ochotnicky. Následně prošel několika kočovnými hereckými společnostmi. Od roku 1910 hrál v kamenných divadlech v Brně a v Plzni, o devět let později byl přijat do pražského Divadla na Vinohradech. Od roku 1925 až do odchodu na odpočinek v roce 1959 hrál v Národním divadle v Praze.

Ve filmu se objevil v roce 1920 v ještě němém dramatu Magdalena režiséra Vladimíra Majera, kde ztvárnil opilého otce dcery, kterou dal do nevěstince. Poté si zahrál například chalupníka Šimka v Mnichově srdci, soudce Emanuela Středu v Jedenáctém přikázání (1925), sekerníka Braha v Lucerně (1925) či biskupa z Řezna v prvním českém historickém velkofilmu Svatý Václav (1929). Role, které ve filmu vytvořil, se počítají na desítky.

Legendární Sarka Farka

Z těch nejslavnějších jsou to ty, které ztvárnil ve filmech Zapadlí vlastenci, Maryša, Pantáta Bezoušek, Hordubalové, Divá Bára nebo Hrátky s čertem (1956), kde se skvěle přetvořil v „krutého“ loupežníka Sarku Farku. Odtud pochází i jeho zásadní hláška: „Nejradši bych to loupežnictví položil, kdybych měl nějaký iný živobytíčko.“

Nedávno jej mohli diváci zhlédnout jako otce Leopolda Nedobyla v seriálu Sňatky z rozumu nebo jako důchodce Lojzíka v televizní inscenaci Tchýně.

Jak říká Vojtův vnuk: „Můj děla měl ten dar, že vešel do místnosti a v zásadě ho všichni lidé měli rádi. Působil na ně neuvěřitelně pozitivně.“ Vnitřně prý byl přesvědčený o tom, že lidé mají konat dobro, pokud to jde. To byla hercova zásadní životní filozofie. „Myslím, že pro něj bylo neuvěřitelně prestižní být součástím Národního divadla, byl to jeho sen.“

Jaroslav Vojta, proslulý svou pracovní poctivostí a lidskostí, hrál charakterní typy. Ale i postavy velmi fanatické a sukovité. V jeho herectví byla zemitost a zvláštní citová zakotvenost. S nadsázkou řečeno obohatil i český slovník. S velkou chutí vyprávěl anekdoty, ale vždycky je „vylepšil“ či popletl tak, že se umění zkazit pointu začalo říkat „zvojtit to“. Znáte například toto?: „Veverka že strašně smrdí? Vůbec ne, ale někdy hrozně…“

Oblíbený herec a vzácný a čestný člověk Jaroslav Vojta zemřel v nemocnici týden po těžkém infarktu, aniž by stihl ztvárnit svou roli v chystaném seriálu F. L. Věk.

Jaroslav Vojta



* Narodil se 27. prosince 1888 v Kutné Hoře.

* Zemřel 20. dubna 1970 v Praze.

* S manželkou Antonií měli dvě děti, syna Ivana († 1990), který se angažoval v Občanském fóru, a dceru Radanu, provdanou Pekárkovou († 2013). Od nich měl čtyři vnoučata.

* Je pochován na Olšanských hřbitovech v Praze.