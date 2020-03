"Zavřená doma po tom, co mi vyšly pozitivní testy na koronavirus. Ve skutečnosti jsem nemocná už skoro týden. Moje hlavní symptomy jsou horečka a únava. Dbejte o sebe a berte to vážně," napsala čtyřicetiletá Kurylenková na instagramu, kde rovněž sdílela fotografii výhledu z okna svého domova.

Kromě role po boku herce Daniela Craiga v "bondovce" hrála Kurylenková také s Tomem Cruisem ve filmu Nevědomí či v britské historické satiře Ztratili jsme Stalina. Objevila se rovněž ve snímku režiséra Terryho Gilliama Muž, který zabil Dona Quijota.

Elba o své nákaze informoval na twitteru společně s videem, v němž apeluje na svoje fanoušky, aby byli co se týče nákazy co nejvíce transparentní a v případě jakéhokoliv podezření se izolovali a nechali otestovat. "Lidi, zůstaňte doma a buďte pragmatičtí. (…) Žádnou paniku," napsal herec, který se objevil rovněž ve snímcích Americký gangster či RocknRolla. Dodal, že zatím nepociťuje žádné symptomy nemoci, nechal se však otestovat po zjištění, že nedávno přišel do kontaktu s nakaženým.

Kurylenková a Elba se tím přidávají k řadě známých osobností, kteří onemocněli novým virem, jež postihl po celém světě již téměř 180 tisíc lidí a vyžádal si přes 7000 obětí. Nákazu již dříve oznámil například oscarový herec Tom Hanks a jeho manželka a herečka Rita Wilsonová, či choť kanadského premiéra Justina Trudeaua.