Velkým favoritem nejsledovanější filmové soutěže světa je nenápadná Země nomádů. Vítězný snímek loňského festivalu v Benátkách natočila čínská filmařka Chloé Zhaová a mluví pro něj minimálně dva důvody.

Čas nomádů

Jednak se nyní asijským filmům velmi daří – jak loni ukázal Parazit, jenž posbíral čtyři Oscary a Zlatý glóbus za nejlepší zahraniční snímek. Jednak se dílo nese na vlně ženských filmů, jimž je v USA poslední roky významně přáno.

Jeho šedesátiletá „nomádská“ hrdinka putuje po smrti muže Amerikou a z různých setkání podobně vykořeněných poutníků těží novou životní energii. Právě i samotné téma může v pokoronavirové době u akademiků významně rezonovat. K tomu navíc přidejte ještě skvělý výkon Frances McDormandové.

Soupeře má Země nomádů v dalším asijském filmu, rodinném příběhu Minari od režiséra korejského původu Lee Isaaca Chunga.

Hollywood i Chicago

A pak je tu silná trojka z Netflixu. Černobílý životopisný snímek Mank o buřiči Hermanu Mankiewiczovi podepsaném pod scénářem filmu Občan Kane, který si dopřál tvůrce thrilleru Sedm David Fincher.

Parádní soudní drama Aarona Sorkina Chicagský tribunál ohlížející se za slavnou kauzou politicky vyprovokovaných nepokojů 60. let.

A do třetice Ma Rainey's Black Bottom (Ma Rainey – matka blues) odehrávající se shodou okolností rovněž v Chicagu, kde ve 20. letech dohlížel bílý managment na hudební výběr místních klubů. Boj s ním svádějí „Matka blues“ a její černý svěřenec, nadaný trumpetista.

Posmrtný Oscar?

Hraje ho hvězda Černého pantera Chadwick Boseman, pro nějž byl tento film posledním – loni prohrál v pouhých 42 letech zápas s rakovinou. I tento fakt může, kromě snahy stranit počinům černých tvůrců, ovlivnit volbu akademiků.

Boseman by navíc mohl dostat Oscara posmrtně zejména s přihlédnutím k účasti v dalším soutěžícím snímku Da 5 Bloods (Bratrstvo pěti) režiséra Spikea Lee. Nebylo by to poprvé, oscarové nominace dostal posmrtně třeba už James Dean a naposledy i Heath Ledger za Temného rytíře, který cenu proměnil.

Trumpetista, nebo otec?

Soupeřem v kategorii mužských hlavních rolí bude Bosemanovi nejspíš Anthony Hopkins ve filmu Otec, který hraje starého muže uvězněného zákeřnou nemocí ve svém bytě. Silná je ovšem i sestava v Chicagském tribunálu v čele se Sachou Baronem Cohenem, který má ještě jedno želízko s filmem Borat Subsequent Moviefilm.

Bez šancí není ani další duo. One Night in Miami (Jedna noc v Miami) s kulisami 60. let, vycházející z životního příběhu amerického boxera Muhammada Aliho a poetický western News of the World (Zprávy ze světa), který překvapivě natočil režisér špionážních filmů Paul Greengrass.

Příběh muže, jenž rozváží po Divokém západě zprávy a příběhy a chrání malou dívku, by podle mínění amerického časopisu Variety mohl oslovit staromilskou část akademiků. Novináře v prérii si zahrál Tom Hanks, sekunduje mu dvanáctiletá Helena Zengelová, která předvedla strhující výkon ve filmu Narušitel systému.

Oscar pro Frances

Z žen by mohla celkem s jistotou ulovit svého druhého Oscara zmíněná Frances McDormandová, mluví se ale hodně i o Olivii Colmanové (Otec), Carey Mulliganové (Promising Young Woman) a Meryl Streepové (Prom). Kartami možná zamíchá i nejmladší Helena Zengelová z News of the World.

Českému Šarlatánovi konkurují především dvě esa: dánský Chlast Thomase Vinterberga, jenž už získal evropského Oscara, a The Life Ahead (Život před sebou) Eduarda Pontiho, který do dramatu o ženě poznamenané holocaustem obsadil svou matku, šestaosmdesátiletou Sophii Lorenovou.

Mnohé mohou napovědět Zlaté glóby. Tam se mluví i o muzikálu On the Rocks režisérky Sofie Coppolové.