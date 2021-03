Syn bankovního úředníka se dal nejprve na studium architektury, teprve poté objevil avantgardní divadlo a film. Natočil přes padesát snímků, byl vynikající režisér i pedagog. K tomu také výsostný pragmatik, jenž se bez mrknutí oka uměl přizpůsobit situaci, zejména v proměnách politického diktátu. „Prostě jsem chtěl točit,“ řekl mi bez obalu v jednom z rozhovorů.

Memento pro filmaře

Myšlením pragmatik a tvorbou eklektik za sebou zanechal díky své píli a cílevědomosti v průběhu několika režimů filmy hrané, dokumentární i několik snímků krátkých a reklamních. Zásadně přitom ovlivnil formování moderního výrazu českého filmu především proto, že se zajímal o světovou kinematografii a uměl z ní čerpat tvůrčí podněty.

Byl příkladný filmař, známý pečlivou přípravou a propracovanou koncepcí od scénáře po obrazovou skladbu, a dbal na precizní dramaturgii. Měl přístup, jejž oceňovali všichni, kteří prošli jeho školou na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (FAMU), a který bohužel dnes mnozí mladší režiséři podceňují. Rád pracoval s paralelními linkami a souběžným vedením řady postav.

S oblibou Vávra zpracovával literární adaptace, při nichž spolupracoval i s jejich autory Marií Majerovou (Panenství), Janem Otčenáškem (Občan Brych), Františkem Hrubínem (Srpnová neděle, Zlatá reneta, Oldřich a Božena) či Ludvíkem Aškenazym (Noční host). Nejvíce se věnoval tvorbě Miloše Václava Kratochvíla, s nímž sepsal scénáře k filmům Jan Hus, Putování Jana Amose, Komediant, Veronika a Evropa tančila valčík.

Z jeho tvorby vybočuje křehká Romance pro křídlovku s vynikajícím Jaromírem Hanzlíkem. Snímek, kde se Vávra inspiroval postupy nové vlny a k němuž přizval některé osobnosti z tohoto uměleckého pnutí: Ester Krumbachovou a Drahomíru Vihanovou. Silnou podívanou je dodnes i Kladivo na čarodějnice, rekonstrukce průběhu jednoho z čarodějnických procesů ve Velkých Losinách koncem sedmnáctého století podle románu Václava Kaplického. Fungovala jako alegorie na politické procesy padesátých let.

Skončil bych na popravišti

Komediím se Vávra věnoval ojediněle, často se ale vracejí na obrazovky České televize (Velbloud uchem jehly, Cech panen kutnohorských či Dívka v modrém).

V době nacistické diktatury za druhé světové války točil politicky neutrální filmy, za něž tehdy přijal státní ocenění Čestný štít Protektorátu Čechy a Morava s orlicí sv. Václava, za což byl později kritizován. Režisér měl ovšem za všech okolností jasno. Když se ho Arnošt Lustig optal, proč tuto cenu přijal, pravil: „Myslel jsem, že jste chytřejší, pane Lustigu. Kdybych Svatováclavskou orlici nepřijal, do večera jsem skončil v Kobylisích na popravišti.“

Při tvorbě se neubránil schematičnosti v duchu dobové ideologie to se týká zejména trilogie Jan Hus, Jan Žižka, Proti všem a válečných snímků Dny zrady, Sokolovo a Osvobození Prahy.

Muž z jiné planety

Životní partnerkou se mu stala jeho o čtyřicet let mladší studentka, režisérka Jitka Němcová, jež se svérázným filmařem dokázala žít bezpochyby díky své razantní povaze. „Byli jsme každý z úplně jiné planety. Byla jsem o čtyřicet let mladší, ale žít s ním bylo jako pobyt ve vesmíru, v nepoznaném světě. Bylo to něco úžasného a strašně mě to bavilo,“ přiznala před několika lety pro Český rozhlas.

Naposledy stál Vávra za kamerou v roce 2006, když točil videoklip k písni Hlava kance z alba Michala Horáčka a Petra Hapky Strážce plamene. Věhlasnou stovku pak oslavil v Mánesu za světel ohňostrojů. Krátce nato však pedagog FAMU a autor několika memoárů zemřel na následky operace zlomeniny krčku.