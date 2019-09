Téměř tříhodinovou projekci o kruté pouti chlapce válečným a lidským marasmem nevydržel každý. „Film, který se vysmívá hvězdičkám v hodnocení. Mistrovský kus. Jsem velmi rád, že jsem ho viděl, a zároveň doufám, že už mi nezkříží cestu,“ popsal trefně Xan Brooks v britském The Guardian pocity po novinářské projekci.

„Děsivá a silná reflexe krutosti lidské nátury,“ poznamenává Hollywood Reporter, zatímco Screen Daily pochybuje o smysluplnosti množství krutých scén. Všichni se nicméně shodují na tom, že obrazová práce kameramana Vladimíra Smutného je v černobílém snímku fantastická.

Benátky mě dostaly

A jaké jsou dojmy autora scénáře, režiséra a producenta Václava Marhoula, který gala premiéru v Sala Grande strávil v první řadě na balkoně? „Byl to nepopsatelný pocit. Celý den jsem byl v klidu, ale když večer skončil film, rozsvítila se světla a dvanáct set diváků začalo aplaudovat, dostalo mě to,“ přiznal včera pro Deník. „Potlesk začal už u prvních titulků a nekončil. Tohle jsem fakt nečekal.“

Jeden z vážných adeptů na cenu, Phillipsův Joker, sklidil potlesk osmiminutový, ptáčeti prý se tleskalo déle. „Podle Jitky Čvančarové, která nazpívala k titulkům závěrečnou píseň a má to změřené, to bylo s titulky a po nich skoro patnáct minut,“ usmívá se Marhoul.

Z novinářské projekce někteří odešli, The Guardian dává k dobrému vtipnou epizodu dvanácti publicistů, kteří na úprku s hrůzou zjistili, že východ, který zvolili, je zamčený. Mnohé tříhodinová sága o přežití ohromila, ale jak uvádí Screen Daily, „nebude to nejspíš stačit, aby drama o východní Evropě, jež je divácky extrémně náročné a v černobílém vizuálu, přilákalo do kin dost diváků.“ S tím režisér nepolemizuje.

Herci plakali

„Někteří odešli, vím, ale to jsem čekal. Nenatočil jsem komedii,“ říká. A líčí, jak snímek hluboce zasáhl jeho herce v delegaci, Stellana Skarsgårda, Juliana Sandse, Udo Kiera: „Plakali. Nabonzovali se navzájem. Viděli film poprvé až tady a bylo to pro ně silné. Nebyl tu jen Harvey Keitel, kvůli svému synovi nakonec nedorazil.“

Na projekci chyběl i nejmladší, byť hlavní protagonista, Petr Kotlár. „To nešlo. Byla by to pro něj příliš těžká podívaná,“ vysvětluje režisér. „Jsem přesvědčen, že film by měl vidět, až bude starší. Ale jinak byl s námi všude před fotografy, novináři, na slavnostních úvodech. Možná mu to dovolí doma rodiče, ale to je už na nich.“

O cenách spekulovat nechce, k mediálním ohlasům ale dodává, že velkou radost mu udělaly časopis Variety či deník The Guardian, který dal filmu pět hvězdiček.

Šňůra festivalů

A jaká je další cesta Nabarveného ptáčete na motivy stejnojmenné knihy Jerzyho Kosinského? „V pondělí bude promítán v sekci speciální uvedení na mezinárodním filmovém festivalu v Torontu, tam ale nestihnu odjet, máme už ve středu pražskou premiéru. Zastoupí nás Stellan Skarsgård. Film si vybrali v Londýně, Chicagu, Petrohradě a Vancouveru. O další účasti i případném prodeji jedná moje obchodní agentka,“ vypočítává Marhoul.