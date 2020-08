Tenhle den už tu sakra byl! Věta, kterou asi nechcete úplně vyslovit. Hrdince filmu Palm Springs ovšem nic jiného nezbývá. 9. listopad už tu opravdu jednou byl - předešlého dne, kdy se tak ukrutně nudila na svatbě své sestry. Co se stalo potom, jí nikdo nedokáže vysvětlit, zvlášť když rodina reaguje nechápavě: Už zase fetuješ?

Ať je zejtra zejtra

Tuší ovšem, že to souvisí s mladíkem, jenž ji na svatbě – na rozdíl od ostatních plytkých proslovů – zaujal svou řečí. Teď je ale všechno jinak, ráno začíná stále toutéž větou a navzdory různým útěkům čeká Sarah vždy návrat na stejné místo. Je to k zešílení a dívka se vzteká: „Nechci, aby bylo zejtra dnes, chci, aby zejtra bylo zejtra!“

Scénář zábavného letního hitu je dílem Andyho Siary, režie se ujal Max Barbakow. Natočili spolu jeden krátký snímek (The Duke: Based on the Memoir 'I'm The Duke' by J.P. Duke), Palm Springs je jejich celovečerním debutem. Vyhrál Velkou cenu v Sundance a hned se tu prodal za nejvyšší částku v historii festivalu. Krátce nato přepsal rekordy americké platformy Hulu ve sledovanosti.

Zjevně jde o šťastné tvůrčí setkání. Rodák ze Santa Barbary Barbakow se chopil scénáře plného svižných a vtipných dialogů s lehkostí jednatřiceti let a nezatížen škatulkami žánru nabízí osvěžující alternativu časové smyčky. (Připomeňme tu za všechny obdobné alespoň film Na hromnice o den více). Rámec tvoří svatební den, který tvůrci hravě variuují a do něhož vstupují kromě známých i nové postavy, díky nimž nahlížíme známé situace v nových souvislostech.

Dotažené pointy

Opakující se rána a zvraty v tomto nekonečném „očistci“ působí díky svižnému střihu a dotaženým pointám zábavně, zdrojem humoru jsou i gagy a dialog hlavní dvojice. Nyles se s převahou toho, jenž pochopil marnost úniku, snaží přesvědčit Sarah, že její počínání je defacto nanic, dívka se ovšem nevzdává. Vlastně tak trochu dva životní přístupy – pasivní a aktivní.

Dobrým tvůrčím nápadům i replikám dávají šťávu oba skvělí protagonisté: Cristin Milioti a Andy Samberg. Pod jejich mile nonsensovými debatami i konáním se navíc skrývá úvaha nad tím, do jaké míry můžeme ovlivnit zacyklení ve svých životech a jaký smysl v ohraničeném čase mají či mohou mít.

Hodnocení Deníku: 70 procent