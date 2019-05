72. ročník festivalu v Cannes je minulostí, ceny i vítězové odvezeni – ať už vrtulníkem z mola, či letadlem. Dlužno říct, že hlavní soutěž byla letos mimořádně vyvážená. I když strhující podívaná, jež by člověka přimrazila k sedadlu, se nekonala.

Tarantinovo retro Tenkrát v Hollywoodu sklidilo velký aplaus, ostatně je to dobrý film. Vítězem se ale stal Parazit, jímž se jihokorejský tvůrce vrátil po americké etapě do rodné země.

Svět na plátně

Ve starších ročnících festivalu vítězily častěji hollywoodské podívané (Pulp Fiction, Zběsilost v srdci), od začátku milénia se ale výběr soustředí na závažnější sociálně-kritické výpovědi a jejich účast, zejména v posledních letech, v soutěži narůstá. Není divu, svět kolem nás je rozkolísaný, jsme svědky stěhování národů a xenofobních nálad, vyostřují se sociální nerovnosti.

A tak podruhé za sebou zvítězil na Riviéře asijský film o lidech z okraje společnosti (loni bodovali japonští Zloději). Parazit vypráví o rodině v nuzných podmínkách, která se skrze lži a manipulace vetře do zámožného sídla. A i když mezi favority byla silnější díla, třeba Almodovarův snímek Bolest a sláva nebo Bídníci debutanta Ladje Lya, porotu vedenou Mexičanem Alejandrem G. Iñárritu oslovil Korejec více, zejména „mixem žánrů a groteskním laděním“.

Řada soutěžících filmů tematizovala výše zmíněné, a tak se na plátně odehrávala dramata outsiderů z nižších vrstev, boj o snazší existenci všemi způsoby, i na hraně zákona, či útěky (za lepším životem). Ať to byl Atlantique, noirově střižené Jezero divokých hus či turecký To musí být nebe, kde hrdina prchá z Palestiny a hledá alternativní domov, aby si nakonec uvědomil, že Palestina zůstane už napořád s ním. Většině z nich také dala porota svůj hlas. Jen Ken Loach, pranýřující v Pardon, nezastihli jsme vás opět „novodobé vykořisťování“, odešel s prázdnou.

Osobní témata

Objevily se dva mafiánské příběhy: Bellocchiův Zrádce připomínající, že mafie stále patří k silnému státu ve státě, jenž dává lidem práci, a The Whistlers, „rumunská odpověď na Dannyho parťáky“.

Křehkých vztahových filmů tak bylo pomálu. Kromě Almodóvarova snímku, kde exceluje Antonio Banderas v roli režisérova alter ega, ohromil čistotou filmového obrazu i výkonů obou hereček francouzský Portrét dívky v plamenech. Jeho režisérka Céline Sciamma však odešla jen s cenou útěchy – za scénář. Komorní látky zkrátka momentálně nejsou ve fóru.

Kdo vyhrál v poslední dekádě



2008 Mezi zdmi (Entre les murs), Laurent Cantet

2009 Bílá stuha (Das weiße Band, Eine deutsche Kindergeschichte), Michael Haneke

2010 Strýček Búnmí (ลุงบุญมีระลึกชาติ), Apichatpong Weerasethakul

2011 Strom života (The Tree of Life), Terrence Malick

2012 Láska (Amour), Michael Haneke

2013 Život Adele (Vie d'Adèle, La), Abdellatif Kechiche

2014 Zimní spánek (film) (Winterschlaf), Nuri Bilge Ceylan

2015 Dheepan (Dheepan), Jacques Audiard

2016 Já, Daniel Blake (I, Daniel Blake), Ken Loach

2017 Čtverec (film) (The Square), Ruben Östlund

2018 Zloději (film) (Shoplifters), Hirokazu Kore'eda