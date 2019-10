Černá komedie Bonga Joon-hoa a jihokorejský kandidát na Oscara překvapuje svět. Po květnové premiéře v Cannes urazil snímek kus cesty a stal se hitem.

Oslovuje diváky originální kombinací prvků komedie, noiru a satiry, ve Francii je s více než 1,6 miliony návštěvníků nejúspěšnějším držitelem Zlaté palmy z Cannes za posledních 15 let. Vyhrál i diváckou cenu v Torontu. Ostatně tři naše vyprodané předpremiéry v rámci karlovarských ozvěn v létě ukázaly, že si Parazit získal i domácí publikum.

Mix žánrů

Bong Joon-ho, který je i spoluautorem scénáře, našel netradiční klíč k tradičnímu žánru. Příběh chudé rodiny, jíž se rafinovaně podaří infiltrovat do domu a života bohatého byznysmena, by v jiném podání nejspíš působil jako banální sociální drama.

Invenční jihokorejský filmař si ale rád hraje a mixuje žánry. Prokázal to už v povídkovém filmu Tokio!, thrilleru Mutant či křehkém snímku Okja, jenž natočil pro Netflix a který sklidil ohlas v Cannes přede dvěma lety.

Hrdinové z Parazita vyhlížejí jako normální chudá rodinka. Opak je ale pravdou, tahle čtyřka je všemi mastmi mazaná a bez skrupulí. Bydlí v suterénu, úklid řeší otevřením okna při deratizaci ulice, čímž „vyčistí“ i svou domácnost, wi-fi chytá u stropu přes okolní byty. Ukázkoví parazité. Když se syn uchytí v bohaté rodině jako učitel angličtiny, vsadí vše na jednu kartu.

Není co ztratit

Postupně se do rodiny vetřou v různých službách všichni čtyři, aniž by mladičká paní domu tušila, že je mezi nimi spojitost. A jako správní parazité začnou své hostitele vysávat. Riskují čím dál více, ale koneckonců nemají co ztratit.

Bong Joon-Ho je důmyslným vypravěčem. Střídá různé žánry, od lehké komedie až po akční a krimi momenty, zkušeně graduje vyprávění. Nechá diváka s potěšením smát, aby mu vzápětí připravil hororovou podívanou. To vše ve svižném tempu, jež vás nenechá vydechnout.

Vizuální nálada se podobá tu noiru, jindy nevinné rodinné idylce. Hraje si se světlem v zákoutích luxusní vily i ponurostí slumů nejspodnějších pater společnosti, v nichž se za deště odehraje jedna ze zběsilých scén s rozměry takřka apokalyptickými.

Parazit je brilantní film. Je originálním komentářem k sociálním rozdílům (nejen) v jihokorejské společnosti i k chování a etice obou tříd, ale jeho autor nás jím nijak nedrásá. Nechává ho rafinovaně číhat ve vrstvách promyšleného a vtipného žánrového koktejlu, jemuž dokonale slouží i herecká sestava s Kang-ho Songem v čele.