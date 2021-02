Když jste poprvé četl scénář k #martyisdead, inspirovaný reálnými případy, překvapilo vás něco, o čem jste nevěděl?

Se scénáristy Jaroslavem T. Miškou a Janem Stehlíkem jsem úzce spolupracoval, takže scénář už mě nepřekvapil v ničem. Ale z rešerší reálných kauz, kterým je scénář inspirovaný, mě mrazí ještě teď. Nápad na thriller, ve kterém se záhadná smrt teenagera rozkrývá pomocí stop ukrytých v konverzacích sociálních sítí, má kořeny téměř 4 roky zpět ve známé světové mediální kauze. Modrá velryba, sebevražedná hra odehrávající se na ruských sociálních sítích, se ukázala jako hoax, tedy nepravdivá poplašná zpráva. Ale jak to u takových témat bývá, narazil jsem na ještě temnější případy, které reálné jsou. A co víc, odehrávající se možná i nyní v pokoji vašich dětí.

#annaismissing vypráví o únosu nezletilé dívky a prodeji černých videí. Máte už nějaké reakce dětí z castingu?

Jeho zahájení se teprve blíží. Stejně jako u #martyisdead očekávám náročný a dlouhý casting ve spolupráci s nejlepší českou castingovou režisérkou Gabrielou Dorantovou. Jen díky ní hrají v předchozím seriálu tak dobří herci, zejména pak náctiletí. V chystaném seriálu se kromě Anny objeví i další teenageři a tentokrát nejen v rolích obětí, takže náročnost výběru vhodných kandidátů vzroste. Minule jsme děti seznámili s dějem i tématem a snažili jsme se vysvětlit, jakým situacím a proč je chceme vystavit. Kromě talentu jde také o to, jestli se dítě na tak choulostivou roli cítí a jeho rodiče to dovolí. Natáčení seriálu by nemělo dětem způsobit nějaké následky a negativní dopad na psychiku. To se necitlivým přístupem a nevhodným ztvárněním snadno může stát.

Projekt vzniká za spolupráce policie a dalších odborníků. Můžete popsat, jak přípravy probíhají?

Policie nám hodně pomáhá definovat postupy při zmizení dítěte tak, aby byly co možná nejpravdivější a zároveň zábavné a napínavé pro diváka. Pokud #martyisdead poodhalil nebezpečí moderní šikany, #annaismissing si klade ambicioznější cíl - zapojit aktivně veřejnost do spolupráce s policií při pátrání po pohřešovaných lidech. Dalším tématem, který seriál otevře, je digitální stopa. Tedy nejen nebezpečí v tom, co sdílíte o sobě, ale i o svých blízkých. Včetně vašich dětí. Hlavními hrdiny příběhu jsou, stejně jako v Martym, teenager i jeho rodič. Anna is missing but she isn´t dead, jinými slovy „Anna se pohřešuje, ale není mrtvá“. Tentokrát tedy upouštíme od paralelního vyprávění přítomnosti a minulosti. Místo toho se zaměřujeme na dějovou linku více postav, včetně vyšetřovatelů.

Zdroj: Youtube

Plánujete kromě zařazení na MALL.TV nějaké speciální online uvedení pro školy?

Stejně jako s #martyisdead se plánují prezentace školám související s tematickou odbornou diskuzí. Novinkou je plán s předpremiérovým uvedení v kinech… Pokud se otevřou.

Pandemie nás teď ještě více uvěznila u monitorů a obrazovek. Může se podle vás riziko ohrožení teenagerů na sítích zvýšit?

Popravdě by se mi to hodilo do krámu, ať už pro tuhle nebo další sérii. Naštěstí se to neděje, nebo alespoň nevím o žádném prokazatelném nárůstu internetového nebezpečí v době pandemie. Jakožto velký fanda sociálních sítích a času u počítače chci tentokrát ukázat i světlou stránku internetu a jeho moci. Lidé pohlceni jeho světem sehrají v seriálu i v případu zásadní roli.

V kinech rezonoval loni i dokument Víta Klusáka V síti, který nahlíží do zákulisí sexuálních predátorů. Mohou podle vás podobné projekty nástrahy nepřehledného systému na sítích změnit?

Nemohou. Ale mohou o trochu snížit procento nachytaných obětí. Doufám, že podobné filmy a seriály pobídnou učitele, rodiče, starší sourozence, aby o podobných tématech preventivně a hlavně konstruktivně s dětmi mluvili. Děti by měly znát základní pravidla chování na internetu, včetně zabezpečení účtů a celkové obezřetnosti vůči anonymním cizím lidem. Stejně jako když jsou jim vštěpována pravidla před první cestou do školy bez doprovodu. Doufám, že naši diváci budou na sociálních sítích kontinuálně opatrnější ohledně toho, co se rozhodnou sdílet. A žeaž uvidí možné následky, zváží také, jak nakládat se svým soukromím.